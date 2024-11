Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες και συλλήψεις σημειώθηκαν στο Άμστερνταμ την Πέμπτη το βράδυ πριν και μετά τον αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Άγιαξ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και 62 τέθηκαν υπό κράτηση.

Η ολλανδική κυβέρνηση αλλά και η δήμαρχος του Άμστερνταμ έσπευσαν να καταδικάσουν τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών οπαδών χαρακτηρίζοντάς τα επεισόδια «αντισημιτικά» και λέγοντας πως ήταν προμελετημένα χτυπήματα.

En Ámsterdam que grupos masivos de inmigrantes están intentando linchar a los aficionados del Maccabi Tel Aviv. Hasta ahora hay noticias de gente esperando con cuchillos en los callejones, estampidas, petardos lanzados en los hoteles.pic.twitter.com/gOB5CGOsXx — Vicente (@vccastillor) November 8, 2024

Το Ισραήλ από τη μεριά του μέσω του προέδρου του Ισαάκ Χέρτζοκ έκανε λόγο για «σοκαριστικές εικόνες αντίστοιχες της 7ης Οκτωβρίου» ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα στείλει δύο αεροσκάφη με σωστικά συνεργεία για να παραλάβουν τους Ισραηλινούς.

Η αστυνομία του Άμστερνταμ είπε ότι ερευνά αναφορές για πιθανή ομηρία κάποιων εκ των οπαδών (αγνοούνται τρεις) αλλά προς το παρόν δεν είναι σε θέση να πει εάν όντως υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο καθώς άτομα που είχαν δηλωθεί ότι αγνοούνταν εντοπίστηκαν στη συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχές είχαν απαγορεύσει να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενόψει του αγώνα.

Ρατσιστικά και φιλοπόλεμα συνθήματα

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν επιθέσεις νεαρών σε Ισραηλινούς αλλά την ίδια στιγμή κυκλοφορούν και βίντεο και φωτογραφίες με οπαδούς της Μακάμπι να φωνάζουν συνθήματα όπως «Γ@@@@στε τους Άραβες» και «Γ@@@στε την Παλαιστίνη», ενώ σε άλλα βίντεο φέρονται να φωνάζουν «Δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα γιατί δεν έμειναν καθόλου παιδιά» και «Αφήστε τον IDF να κερδίσει για να γ@@@σει τους Άραβες».

💢 Israeli «hooligans» in Amsterdam caused disruption before and after Ajax’s match against Maccabi Tel Aviv, tearing down Palestinian flags and chanting racist slogans ⏩ Tensions rose when they refused to hold a minute’s silence for the victims of the Valencia floods… pic.twitter.com/eQ5uwLJd9E — Anadolu English (@anadoluagency) November 8, 2024

Σύμφωνα με κάποια ΜΜΕ η ένταση πυροδοτήθηκε ακόμα περισσότερο όταν οι οπαδοί της Μακάμπι διέκοψαν την ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Βαλένθια την ώρα του αγώνα φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα.

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it. Israelis are not the victim. They took down Palestine’s flag and then it all started. An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές λένε ότι οι οπαδοί της Μακάμπι ξεκίνησαν τα βίαια επεισόδια καθώς παρενοχλούσαν Άραβες κατοίκους της πόλης. Φωτογραφίες δείχνουν τους οπαδούς να κατεβάζουν παλαιστινιακές σημαίες και βίντεο δείχνουν κάποιους να κινούνται επιθετικά εναντίον κατοίκων του Άμστερνταμ.

Israeli Maccabi Tel Aviv fans tore down Palestinian flags from homes yesterday in Amsterdam, #Netherlands. pic.twitter.com/PJA1DMibKf — NewsPoint (@HaberNoktam) November 8, 2024

Ο Jazie Veldhuyzen, δημοτικός σύμβουλος του Άμστερνταμ δήλωσε στο Al Jazeera ότι τα βίαια επεισόδια ξεκίνησαν από τους οπαδούς της Μακάμπι.

«Άρχισαν να επιτίθενται σε σπίτια ανθρώπων στο Άμστερνταμ που είχαν παλαιστινιακές σημαίες, οπότε στην πραγματικότητα από εκεί ξεκίνησε η βία. Ως αντίδραση, οι κάτοικοι του Άμστερνταμ κινητοποιήθηκαν και αντιμετώπισαν τις επιθέσεις που ξεκίνησαν την Τετάρτη από τους χούλιγκαν της Μακάμπι».

Είπε ακόμα ότι υπάρχει βίντεο με την αστυνομία του Άμστερνταμ να «μην κάνει τίποτα» ενώ ήταν μπροστά, όταν οι Ισραηλινοί οπαδοί έσκιζαν παλαιστινιακές σημαίες σε μια κατοικία στο κέντρο της πόλης.

«Η δήμαρχος λέει ότι η αστυνομία έδρασε, αλλά θα έλεγα ότι δεν έδρασε τις σωστές στιγμές. Έδρασαν μόνο για να προστατεύσουν τους χούλιγκαν της Μακάμπι, όταν οι κάτοικοι του Άμστερνταμ προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους δικούς τους ανθρώπους και να υπερασπιστούν τα σπίτια τους.

Και αυτό συνέβη όταν η αστυνομία εμφανίστηκε για να προστατεύσει τους οπαδούς της Μακάμπι όταν αυτοί έφυγαν τρέχοντας αφού επιτέθηκαν σε ανθρώπους».

Οι οπαδοί της Μακάμπι δύο μέρες στο Άμστερνταμ

Τραγούδι για την «καταστροφή των Αράβων»

Στα παρακάτω βίντεο φαίνονται οπαδοί της Μακάμπι να τραγουδούν για την «καταστροφή των Αράβων».

“Israel will defeat the Arabs” Maccabi fans call for the destruction of Arabs, supporting ethnic cleansing in Gaza, while being protected by the police in Amsterdam. What are you going to do about this @UEFA? Will you allow such racist, discriminatory chants go unpunished? pic.twitter.com/ZCGFqxqaAK — Leyla Hamed (@leylahamed) November 7, 2024

Με τα επεισόδια στο Άμστρενταμ να κυριαρχούν στην επικαιρότητα τον γύρο του διαδικτύου ξανακάνει το βίντεο με το λιντσάρισμα οπαδών της ισραηλινής ομάδας σε μετανάστη κάτοικο της Αθήνας στα σκαλιά του Συντάγματος πριν από λίγους μήνες.