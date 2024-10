Η «Kalimera» του Ολυμπιακού με Παπανικολάου-Βεζένκοφ (vid)

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο με 89-68 και σήμερα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στα social media καλημέρισε τους φίλους της ομάδας με… μοναδικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε στιγμιότυπο από την αναμέτρηση με τον Κώστα Παπανικολάου να καρφώνει στον αιφινιδιασμό, τον Σάσα Βεζένκοφ να του… ανοίγει τον δρόμο προς το καλάθι και μετά να πανηγυρίζει έξαλλα.

Όταν ο φίλος σου σου λέει «σε καλύπτω» και το εννοεί» ήταν η λεζάντα που συνόδευε την καλημέρα του Ολυμπιακού.

Kalimera! ☀️☕️😋

When your friend tells you “I got your back” and he means it!!!@K_pap16 🤝 Sasha Vezenkov #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/F52FkWUUB0

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 16, 2024