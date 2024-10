Έρευνα του Reuters για σχεδιαζόμενες επιθέσεις από το Ιράν στην Ευρώπη - Τι λέει η Μοσάντ για το εστιατόριο στου Ψυρρή

Η σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να κλιμακώνεται και να ξεπερνά τη Μέση Ανατολή. Η Ουάσινγκτον αναφέρει πως έχει παρατηρηθεί αύξηση σχεδιαζόμενων ενεργειών εναντίον στόχων σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Σε έρευνα του, το Reuters, εξετάζοντας δικαστικά έγγραφα και δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων διαπιστώνει πως από το 2020, έχουν γίνει τουλάχιστον 33 απόπειρες δολοφονίας ή απαγωγής.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, ένας από τους υποτιθέμενους στόχους ήταν ένα κτίριο που στεγάζει ένα εβραϊκό κέντρο και ένα εστιατόριο Kosher στο κέντρο της Αθήνας. Οι ερευνητές αναφέρουν πως ένας Πακιστανός ονόματι Sayed Fakhar Abbas στρατολόγησε έναν παλιό γνωστό του που ζούσε στην Ελλάδα και τον καθοδήγησε να επιτεθεί στο χώρο. Ο Αμπάς είπε στην επαφή του ότι εργαζόταν για μια ομάδα που θα πλήρωνε περίπου 15.000 ευρώ ανά δολοφονία.

«Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες», είπε ο Αμπάς

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων στο WhatsApp τον Ιανουάριο του 2023, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στα έγγραφα, οι δύο άνδρες συζήτησαν αν θα χρησιμοποιούσαν εκρηκτικά ή εμπρησμό στην επίθεση. Ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη να προσκομιστούν αποδείξεις για τις απώλειες μετά το χτύπημα. «Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες» που εμπλέκονται, είπε, χωρίς να κατονομάσει ονόματα. «Κάντε τη δουλειά με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια για παράπονα από αυτές».

Τα έγγραφα που δεν είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προδικαστικής έρευνας της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων μαρτύρων, καταθέσεων της αστυνομίας και λεπτομερειών μηνυμάτων WhatsApp. Υποτίθεται ότι δείχνουν πώς ο Αμπάς προετοίμαζε τον σύνδεσμό του, έναν λεπτόσωμο Πακιστανό συμπατριώτη του ονόματι Σαγιέντ Ιρτάζα Χάιντερ, καθώς οι δυο τους περιπλανιόντουσαν μεταξύ πεζών συζητήσεων για τη ζωή στην πατρίδα και συνωμοσίας επιθέσεων.

Συνελήφθησαν δύο άτομα

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον Χάιντερ και έναν άλλο Πακιστανό πέρυσι, λέγοντας ότι η αστυνομία βοήθησε στην εξάρθρωση ενός τρομοκρατικού δικτύου που καθοδηγούνταν από το εξωτερικό και σκόπευε να προκαλέσει «ανθρώπινες απώλειες».

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Αρνούνται ότι έχουν διαπράξει αδικήματα. Ο Χάιντερ, που αφέθηκε ελεύθερος από την προφυλάκιση αυτή την άνοιξη με περιοριστικούς όρους, λέει ότι είναι αθώος.

Σε συνέντευξή του, ο 28χρονος δήλωσε στο Reuters ότι έστειλε στον Αμπάς εικόνες του κτιρίου, αλλά σκόπιμα καθυστέρησε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση, ελπίζοντας να πληρωθεί χωρίς να βλάψει κανέναν.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Αμπάς

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης Αμπάς αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Στην πατρίδα του, στο Πακιστάν, καταζητείται ως ύποπτος για φόνο, δήλωσε αξιωματούχος της πακιστανικής αστυνομίας. Ο Αμπάς παραμένει ασύλληπτος και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει για σχόλια. Ο τρίτος ύποπτος επίσης δεν μπορούσε να προσεγγιστεί. Ο άνδρας αυτός αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα, σύμφωνα με τον Ηρακλή Στάβαρη, δικηγόρο που τον εκπροσώπησε όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Στους στόχους άλλων πρόσφατων φερόμενων συνωμοσιών περιλαμβάνονται ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ καθώς και Ιρανοί δημοσιογράφοι και άλλοι στη διασπορά. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες για «πραγματικές και συγκεκριμένες απειλές από το Ιράν για τη δολοφονία του», δήλωσε πρόσφατα η εκστρατεία του. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί δημοσίως την εμπλοκή της σε ορισμένες υποτιθέμενες συνωμοσίες στις ΗΠΑ.

Σκιώδης πόλεμος στην Ευρώπη

Ο σκιώδης πόλεμος διεξάγεται επίσης στην Ευρώπη, όπου βρίσκεται η πλειονότητα των υποτιθέμενων συνωμοσιών που έχει καταγράψει το Reuters. Η Τεχεράνη έχει με τη σειρά της κατηγορήσει τους αντιπάλους της για τρομοκρατικές ενέργειες, επισημαίνοντας τις δολοφονίες ανώτερων μελών των δυνάμεων ασφαλείας της από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δήλωσε στο Reuters ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε το σχέδιο να εμπλακεί σε επιχειρήσεις δολοφονίας ή απαγωγής, είτε στη Δύση είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Αποκάλεσε τους ισχυρισμούς αυτούς «κατασκευές» που αποσκοπούν «να αποσπάσουν την προσοχή από τις φρικαλεότητες που διαπράττει το ισραηλινό καθεστώς» στη σύγκρουση στη Γάζα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει με την πάροδο των ετών επανειλημμένα καλέσει για το τέλος του Ισραήλ και η Τεχεράνη έχει κατηγορηθεί για αντισημιτισμό από Αμερικανούς και άλλους δυτικούς πολιτικούς, ανοίγει νέα καρτέλα. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι σέβεται τον Ιουδαϊσμό αλλά αντιτίθεται στο Ισραήλ.

Η πρόσφατη αύξηση των υποτιθέμενων προσπαθειών χτυπήματος έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ. Το Ιράν εκτόξευσε καταιγισμό πυραύλων κατά του Ισραήλ την Τρίτη σε απάντηση στην ισραηλινή αεροπορική και χερσαία επίθεση κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία σκότωσε τον επικεφαλής της ένοπλης ομάδας Χασάν Νασράλα, μεταξύ άλλων ηγετών. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης πρόσφατα ότι ματαίωσε ένα σχέδιο δολοφονίας που υποστηρίζεται από το Ιράν και είχε ως στόχο εξέχοντα πρόσωπα.

Τι περιλαμβάνει ο απολογισμός

Ο απολογισμός του Reuters για τις ιρανικές συνωμοσίες περιλαμβάνει περιστατικά που φέρονται ή διαπιστώθηκε ότι ενορχηστρώθηκαν από το ιρανικό κράτος, διεξήχθησαν για λογαριασμό του ή καθοδηγήθηκαν από κάποιον στο Ιράν ή με στενούς δεσμούς με αυτό.

Είναι πιθανόν να υποεκτιμάται, επειδή καταγράφει μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές έχουν ισχυριστεί δημοσίως ότι υπάρχει σχέση με το Ιράν. Ορισμένες κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές στο να καταγγείλουν δημοσίως το Ιράν λόγω διπλωματικών σκοπιμοτήτων, δήλωσε ο Matthew Levitt, διευθυντής του αντιτρομοκρατικού προγράμματος στο think tank Washington Institute for Near East Policy.

Ο διευθυντής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα δήλωσε πέρυσι ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνεργάστηκαν με διεθνείς εταίρους για να αποδιοργανώσουν 27 ομάδες που προσπάθησαν να οργανώσουν επιθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες ήταν «ενορχηστρωμένες, καθοδηγούμενες και καθοδηγούμενες από το Ιράν».

«Θανατηφόρες επιχειρήσεις»

Ο στόχος ένος άλλου σχεδίου δολοφονίας ήταν μία Ιρανοαμερικανίδα δημοσιογράφος που επέκρινε την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι μέλη μιας ανατολικοευρωπαϊκής εγκληματικής ομάδας επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον δημοσιογράφο υπό την καθοδήγηση ενός ανθρώπου στο Ιράν. Ένας Αζέρος που ζούσε στις ΗΠΑ φέρεται να έλαβε οδηγίες και μια πληρωμή 30.000 δολαρίων από τον άνδρα με έδρα το Ιράν.

Η Masih Αλινετζάντ, η οποία ήταν ο στόχος, δήλωσε στο Reuters ότι σοκαρίστηκε όταν οι αμερικανικές αρχές την ενημέρωσαν ότι ο ένοπλος άνδρας είχε έρθει στο σπίτι της. Είπε ότι είχε ακούσει κάποιον στην πόρτα αλλά δεν είχε απαντήσει επειδή ήταν απορροφημένη σε μια βιντεοκλήση. Η Αλινετζάντ, η οποία επικρίνει έντονα τους νόμους του Ιράν περί κάλυψης του κεφαλιού των γυναικών, είχε γίνει στο παρελθόν στόχος μιας αποτυχημένης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνωμοσίας απαγωγής που υποστηρίχθηκε από την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει αρνηθεί κάτι τέτοιο.

Η 48χρονη Alinejad δήλωσε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της, αφήνοντας πίσω της φίλους και γείτονες για μια σειρά από προσωρινά κρησφύγετα. Είπε ότι χρειάστηκε να μετακομίσει σχεδόν 20 φορές τα τελευταία χρόνια υπό την προστασία των αμερικανικών διωκτικών αρχών. Σε μια μακρά περίοδο, η ίδια και ο σύζυγός της χωρίστηκαν από τα θετά της παιδιά.

Ποιους αφορούν τα χτυπήματα

Τουλάχιστον έξι από τις συνωμοσίες που έχει καταγράψει το Reuters στην Ευρώπη από το 2020 αφορούν ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Σχεδόν σε όλες φέρεται να εμπλέκονται μισθωμένοι εκτελεστές. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που ο Αμπάς επικοινώνησε με τον Χάιντερ από το Ιράν. Ο Haider ζούσε στην Ελλάδα ως μετανάστης χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με τα νομικά αρχεία που είδε το Reuters.

Ο Χάιντερ δήλωσε στο Reuters ότι οι δύο τους γνωρίζονταν από την πατρίδα τους. Και οι δύο προέρχονταν από την ίδια πόλη Alipur στην επαρχία Punjab, στο ανατολικό Πακιστάν. Και οι δύο είναι σιίτες μουσουλμάνοι, η πίστη της θεοκρατίας του Ιράν, είπε στις ελληνικές αρχές. Ο Haider σπούδασε μηχανικός στο Πακιστάν και έφτασε στην Ελλάδα το 2019, δήλωσε στο Reuters. Εγκαταστάθηκε στο νησί της Ζακύνθου, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Έζησε σε μια πολυκατοικία με άλλους Πακιστανούς υπηκόους και βρήκε δουλειά σε έναν ελαιώνα και άλλες εποχιακές δουλειές. Ο Αμπάς καταγόταν επίσης από το Πακιστάν.

Οι αρχές του Πακιστάν υποπτεύονται τον Αμπάς για την οργάνωση μιας απαγωγής και δολοφονίας τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με αστυνομικό αξιωματούχο που εργάζεται στην επαρχία Παντζάμπ. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε στα έγγραφα έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Shani Shah Sherazi, ο οποίος, όπως λένε, ανήκει στον Αμπάς. Η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό έγινε στα μέσα Οκτωβρίου του 2021.

Σκηνοθετημένη δολοφονία

Καθώς το 2022 πλησίαζε στο τέλος του, ο Αμπάς πίεσε τον Χάιντερ να φωτογραφήσει το Χαμπάντ της Αθήνας. Το διώροφο κτίριο, σε έναν παράδρομο σε ένα πολυσύχναστο τμήμα της πρωτεύουσας, στεγάζει το εβραϊκό κέντρο, το οποίο διαθέτει χώρο προσευχής και εστιατόριο Kosher.

Ο Haider ζήτησε τη βοήθεια του τρίτου υπόπτου για να του παράσχει φωτογραφίες και βίντεο του κτιρίου τον Δεκέμβριο του 2022, όπως κατέθεσε ο άνδρας στον ανακριτή. Ο τρίτος ύποπτος είπε επίσης στις αρχές ότι δεν γνώριζε ότι το κτίριο ήταν εβραϊκό κέντρο. Ο τρίτος άνδρας είπε ότι μόνο αργότερα ο Haider μετέφερε την πρόταση του Abbas να πληρώσει για τις δολοφονίες, οπότε εκείνος αρνήθηκε αμέσως.

Αυξάνεται η πίεση από τα νέα στοιχεία

Μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2023, ο Αμπάς και ο Χάιντερ είχαν επικεντρωθεί στο εστιατόριο Chabad of Athens, υποστηρίζουν οι ερευνητές στα έγγραφα. Ο Αμπάς πρότεινε εμπρησμό, αναφέρουν τα μηνύματα. «Ό,τι μπορείτε, κάντε το γρήγορα, δεν θα μου δοθεί πολύς χρόνος», έγραψε ο Αμπάς στις 9 Ιανουαρίου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι αρχές επιτέθηκαν.

Ενεργώντας μετά από ανώνυμη πληροφορία, η ελληνική αστυνομία ερεύνησε το διαμέρισμα του Χάιντερ και τον συνέλαβε για κατοχή πλαστών εγγράφων ταυτότητας. Τον επόμενο μήνα οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Στην κατάθεσή του μετά τη σύλληψή του, ο Haider περιέγραψε την ομάδα στην οποία τον στρατολόγησε ο Abbas ως μια μεγάλη αλλά ανώνυμη οργάνωση με έδρα το Ιράν.

Καθώς περιμένει τη δίκη του, ο Haider λέει ότι εργάζεται σε δύο δουλειές στη Ζάκυνθο – στην κουζίνα ενός εστιατορίου και ως φύλακας ασφαλείας. Δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Αντιμετωπίζει τη φυλακή στην Ελλάδα, αλλά αν νικήσει τις κατηγορίες, η πατρίδα του δεν αποτελεί επιλογή, λέει, επειδή φοβάται την τιμωρία από τον Αμπάς ή τον κύκλο του.