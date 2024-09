Την κατάταξη των καλύτερων χωρών του κόσμου με βάση την ποιότητα ζωής δημοσιεύει U.S. News World Report λαμβάνοντας υπόψη, πέρα από τις βασικές παραμέτρους της πρόσβασης σε τρόφιμα, στέγαση, ποιοτική εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και απασχόληση, άυλα στοιχεία όπως η ασφάλεια της εργασίας, η πολιτική σταθερότητα, η ατομική ελευθερία και η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Στον πίνακα των 89 χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, το U.S. News and World Report, η παγκόσμια εταιρεία υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας WPP και η σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια πραγματοποίησαν έρευνα σε σχεδόν 17.000 ανθρώπους παγκοσμίως από τις 22 Μαρτίου έως τις 23 Μαΐου 2024.

Οι ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης των καλύτερων χωρών στον κόσμο με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 29η θέση.

Οι καλύτερες χώρες βαθμολογήθηκαν με τα εξής κριτήρια:

Προσιτή

Καλή αγορά εργασίας

Οικονομικά σταθερή

Φιλική προς την οικογένεια

Ισότητα εισοδήματος

Πολιτικά σταθερό περιβάλλον

Ασφαλής

Καλά ανεπτυγμένο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα

Καλά ανεπτυγμένο δημόσιο σύστημα υγείας

Μια χώρα που απουσιάζει αισθητά από την πρώτη δεκάδα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατέλαβαν την 22η θέση όσον αφορά τις καλύτερες χώρες για την ποιότητα ζωής, αλλά είχαν την υψηλότερη κατάταξη όλων των εποχών στη συνολική κατάταξη του U.S. News and World Report για τις καλύτερες χώρες το 2024, ευρισκόμενες στο Νο 3.

Η χώρα που βρίσκεται στην πρώτη θέση

Η Δανία (κεντρική φωτογραφία) με άλμα τριών θέσεων ανέβηκε από την 4η θέση το 2023 στην 1η θέση της φετινής κατάταξης.

«Η Δανία είναι μια χώρα που έχει γενικά καλές επιδόσεις στις επιμέρους κατατάξεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα και άλλα», λέει στο CNBC Make It ο Elliot Davis, δημοσιογράφος του U.S. News and World Report.

«Η Δανία θεωρείται ένα μέρος που φροντίζει πολύ καλά τους πολίτες της και παρέχει υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους της», λέει ο ίδιος.

Αν και οι κάτοικοι της Δανίας πληρώνουν από τους υψηλότερους φόρους στον κόσμο – έως και το ήμισυ του εισοδήματός τους – αυτό εξισορροπείται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα είναι δωρεάν, η φροντίδα των παιδιών επιδοτείται, οι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδακτρα και λαμβάνουν υποτροφίες για να καλύψουν τα έξοδα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν συντάξεις και τους παρέχονται βοηθοί φροντίδας.

Στη φετινή Παγκόσμια Έκθεση για την ευτυχία, η Δανία κατατάσσεται ως η Νο 2 πιο ευτυχισμένη χώρα παγκοσμίως. Η υψηλή κατάταξη της χώρας οφείλεται εν μέρει στο επίπεδο ισότητας και στο αίσθημα ευθύνης για την κοινωνική ευημερία, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της χώρας. Αυτά είναι δύο πράγματα που συνδέονται στενά με την ευτυχία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας.

Top 10 χώρες στον κόσμο για την ποιότητα ζωής

Δανία

Σουηδία

Ελβετία

Νορβηγία

Καναδάς

Φινλανδία

Γερμανία

Αυστραλία

Ολλανδία

Νέα Ζηλανδία

Στο No 2 η Σουηδία

Η Σουηδία έπεσε από την πρώτη θέση και κατέλαβε φέτος τη δεύτερη θέση στον κόσμο όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Όπως και η Δανία, προσφέρει στους κατοίκους της δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οι κάτοικοι της χώρας διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα προσδόκιμα ζωής, με μέσο όρο ηλικίας τα 82,8 έτη, σύμφωνα με το CIA World Factbook.

Ο Davis λέει ότι αν και η Σουηδία υποχώρησε στην κατάταξη φέτος, σημείωσε καλές επιδόσεις σε άλλες κατηγορίες. Κατέλαβε την 2η θέση όσον αφορά τη φροντίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.

Το κόστος ζωής στη Σουηδία είναι κατά μέσο όρο, 9,4% χαμηλότερο από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ενοίκιο είναι 47,5% χαμηλότερο, σύμφωνα με το Numbeo.

Στον πάτο το σύστημα δημόσια υγείας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση πίσω από το Βέλγιο (13η), την Πορτογαλία (20η), την Ιταλία (21η), την Πολωνία (24η) και μπροστά από την Τσεχία (30η), την Ουγγαρία (32η) και την Τουρκία (34η).

Η χώρα μας συγκεντρώνει το μικρότερη βαθμολογία στο σύστημα δημόσια υγείας. Οι δείκτες που την κρατούν χαμηλά είναι: το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, η αγορά εργασίας, η οικονομική σταθερότητα, η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, η σταθερότητα της οικονομίας και η ισότητα στο εισόδημα.