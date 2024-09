Ολυμπιακός: Ο Πίτερς έκανε το τραπέζι στους συμπαίκτες του (pic)

Στην Ιταλία προκειμένου να ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει φιλικό αγώνα με τη Τραπάνι Σαρκς το βράδυ της Κυριακής (22/09, 22:00), στο τελευταίο τεστ πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας για το Σούπερ Καπ που θα διεξαχθεί στη Ρόδο το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται πως ολόκληρο το «ερυθρόλευκο» ρόστερ ταξίδεψε στη γειτονική χώρα, ακόμα και οι τραυματίες που δεν είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

🍛🥘🍴 Alec Peters offered a family dinner to all Olympiacos members that traveled to Trapani!

Thank you @petersalec !!!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/E0pUxLP8LJ

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 21, 2024