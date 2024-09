Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών η μπαλαρίνα Μικαέλα Ντέπρινς

Ο κόσμος του μπαλέτου θρηνεί με την είδηση του θανάτου της Μιχαέλα Ντέπρινς . Η 29χρονη που είχε εμφανιστεί με την Μπιγιονσέ θεωρούνταν πρωτοπόρος στο είδος της. Η χορεύτρια έκανε μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο του μπαλέτου, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της ορφανή από την εμπόλεμη Σιέρα Λεόνε.

Αναφορικά με το γεγονός, εκπρόσωπος ανακοίνωσε τον θάνατό της στην προσωπική της σελίδα στο Instagram ενώ σε δήλωσή της η οικογένειά της ανέφερε ότι ήταν «μια έμπνευση για όλους όσοι τη γνώρισαν ή άκουσαν την ιστορία της». Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Just heard the news of Michaela DePrince dying at 29.

Born in Sierra Leone as Mabinty Bangura she was orphaned at 3 and adopted by an American couple who took her to the US.

Michaela was an inspiration to Black girls who realised they too could be a ballerina.

May she RIP ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/CsqzbgYqVN

— Lorraine King (@lorrainemking) September 14, 2024