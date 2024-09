Πόλεμος στα social media την ώρα του debate Χάρις - Τραμπ

Την ώρα που δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί παρακολουθούσαν στις τηλεοπτικές οθόνες τους το debate μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ και της υποψήφιας των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις την Τρίτη, μια δευτερεύουσα μάχη διαδραματίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω αποσπασμάτων και βίντεο με αξιομνημόνευτες στιγμές του ντιμπέιτ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν ξεσηκωθεί από την πρώτη στιγμή του ντιμπέιτ, με τους Δημοκρατικούς να εκμεταλλεύονται τη στιγμή που η Χάρις πέρασε από τη σκηνή για να σφίξει το χέρι του Τραμπ και να συστηθεί. «Η Καμάλα είπε ότι θα μου σφίξεις το χέρι, γαμώτο!», έγραψε ο χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Άνταμ Τζέιμς Σμιθ στο Χ, με 40.000 likes.

Μέρος του σχεδίου της αντιπροέδρου Χάρις για το ντιμπέιτ ήταν να ωθήσει τον Τραμπ να πει πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσαν νωρίτερα σύμβουλοι, και το ντιμπέιτ έδειξε ότι η στρατηγική αυτή απέδωσε.

Οι υποστηρικτές κυκλοφόρησαν εικόνες με τις άλλοτε σαστισμένες και άλλοτε σκεπτικιστικές εκφράσεις του προσώπου της Χάρις, καθώς ο Τραμπ ανακυκλωνόταν σε μια σειρά από γνωστά ψεύδη και επαναλάμβανε μια ψευδή συνωμοσία ότι οι Αϊτινοί μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο έτρωγαν κατοικίδια σκυλιά και γάτες.

Η φράση αυτή έγινε γρήγορα trend στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ενισχυμένο από χιλιάδες αναρτήσεις – μεταξύ των οποίων και πολλές που μπερδεύτηκαν με τη συνάφεια της φράσης σε ένα προεδρικό ντιμπέιτ, αφού ο Τραμπ είπε: “Τρώνε τα σκυλιά, οι άνθρωποι που ήρθαν, τρώνε τις γάτες”.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ, εν τω μεταξύ, επιτέθηκαν στην απάντησή του καθώς συζητούσε το οικονομικό σχέδιο της Χάρις, λέγοντας ότι ήταν απλοϊκό και αντέγραφε την ατζέντα του προϊσταμένου της προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Τρέξε, Σποτ, τρέξε», είπε, αναφερόμενος σε μια δημοφιλή σειρά παιδικών βιβλίων που χρησιμοποιούνταν για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν τις προηγούμενες δεκαετίες. Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στον φετινό εκλογικό κύκλο απ’ ό,τι στο παρελθόν, λένε οι πολιτικοί στρατηγοί. Τόσο το Δημοκρατικό όσο και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχουν επιστρατεύσει δημιουργούς περιεχομένου, ή influencers, για να προωθήσουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του κόμματός τους και τους υποψηφίους τους.

Συνολικά, ο Τραμπ υπερτερεί της Χάρις και της εκστρατείας της στο X και το TikTok με βάση τους οπαδούς. Ο επίσημος λογαριασμός Kamala HQ της εκστρατείας της Χάρις έχει 1,3 εκατομμύρια followers στο X, σε σύγκριση με τα 2,4 εκατομμύρια του Τραμπ. Ωστόσο, η εκστρατεία της έχει λάβει πάνω από 100 εκατομμύρια «likes» στα βίντεό της στο TikTok έναντι 44 εκατομμυρίων του Trump.

Trump’s claim that migrants are feasting on Americans’ Dogs & Cats is perhaps the wildest anti-immigrant argument you’ll ever hear. Looks like the desperation meter just hit ‘bizarre’ for Trump. pic.twitter.com/Y7HKCqbpty

