Η ολυμπιονίκης πυγμάχος Ιμάν Κελίφ χαρακτήρισε τον Έλον Μασκ «σκληρό» και αναρωτήθηκε γιατί ο ιδρυτής της Tesla την αντιμετωπίζει με τέτοιο μίσος, όταν «δεν με ξέρεις καν».

Η Κελίφ είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας διαμάχης κατά τη διάρκεια της κούρσας της για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η οποία προέκυψε από τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας IBA του 2023, αφού απέτυχε σε ένα απροσδιόριστο τεστ καταλληλότητας φύλου.

Ο Μασκ ήταν μεταξύ των ανθρώπων υψηλού προφίλ που είχαν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαν καταφερθεί εναντίον της Κελίφ για τους ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι δεν ήταν γυναίκα και ότι δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται εναντίον γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους πρώτους που μου επιτέθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας μίσους», δήλωσε η Κελίφ στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή CLIQUE.

«Ανέβασε αυτό το βίντεο και το έκανε retweet. Έτσι, ήταν ένας από τους πρώτους που διέδωσε αυτό το θόρυβο, αυτή την εκστρατεία εναντίον μου. ‘Θα έλεγα, με μισείς, αλλά δεν με γνωρίζεις καν. Δεν ξέρω καν γιατί ηγήθηκες αυτής της επίθεσης. Ήσουν σκληρός μαζί μου, σκληρός με την οικογένειά μου, με τη μητέρα μου. Εκείνη την εποχή, η μητέρα μου πήγαινε κάθε μέρα στο νοσοκομείο», είπε η ολυμπιονίκης.

Σε αυτό το σημείο της συνέντευξης, η Κελίφ αναγκάστηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά της πριν συνεχίσει.

«You hate me but you don’t even know me»

Imane Khelif reacts to the cyberbullying campaign spread by @elonmusk. #elonmusk #olympicgames #imanekhelif pic.twitter.com/Ad5Yc3fZYG

— CLIQUE (@cliquetv) September 8, 2024