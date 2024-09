Διπλή τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, με δύο ζωές να χάνονται με τον πιο άδοξο τρόπο, όταν μία έφηβη πήδηξε στο κενό θέλοντας να αυτοκτονήσει και τραυμάτισε θανάσιμα μια γυναίκα που περνούσε από κάτω.

Το απόγευμα του Σαββάτου (31/9) η 17χρονη μαθήτρια λυκείου πήδηξε από την οροφή ενός κτιρίου σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, χτυπώντας μια 32χρονη, η οποία είχε βγει βόλτα με τις φίλες της. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου η έφηβη λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ κατέληξε και η γυναίκα, όπως αναφέρει το BBC.

Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα τραγικό φαινόμενο: Οι περισσότεροι έφηβοι στην Ιαπωνία επιλέγουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα που ξεκινούν τα σχολεία, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου. Πέρυσι, 513 ανήλικοι έβαλαν τέλος στη ζωή τους στη χώρα, με τα «προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον» να αναφέρονται ως ο συνηθέστερος παράγοντας.

Οι μαθητές που δεν θέλουν να επιστρέψουν στο σχολείο είναι γνωστοί ως «φουτόκο» ή «άνθρωποι που δεν πηγαίνουν στο σχολείο». Σύμφωνα με έρευνα του ιαπωνικού υπουργείου Παιδείας, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους αυτά τα άτομα αποφεύγουν το σχολείο περιλαμβάνουν οικογενειακά προβλήματα, προσωπικές διαφορές με φίλους και εκφοβισμό.

