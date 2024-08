Θλίψη έχουν προκαλέσει δύο φωτογραφίες -τραβηγμένες με 15 χρόνια διαφορά- που ανήρτησε Άγγλος και απεικονίζονται ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του.

Δυστυχώς, το διαδικτυακό κοινό δεν επικεντρώθηκε στον ρομαντισμό που διακατέχει τη σχέση τους, αλλά το σημείο στο οποίο φωτογραφήθηκαν και δεν είναι άλλο από τις ελβετικές Άλπεις.

Το δυσάρεστο είναι πως παρατηρώντας λίγο καλύτερα τις δύο εικόνες θα δείτε ότι δεκαπέντε χρόνια μετά δεν υπάρχει σχεδόν κανένα ίχνος πάγου στο τοπίο.

Ο Duncan Porter από το Μπρίστολ, δημοσίευσε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο ίδιο σημείο στον παγετώνα του Ροδανού τον Αύγουστο του 2009 και τον Αύγουστο του 2024. Ο λευκός πάγος που γέμιζε το φόντο έχει συρρικνωθεί και η κάποτε μικρή λίμνη στον πυθμένα, μη ορατή στην αρχική, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη πράσινη λίμνη.

«Δεν θα πω ψέματα, με έκανε να κλάψω», ανέφερε ο Porter σε μια viral ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το βράδυ της Κυριακής.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.

Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum

— Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024