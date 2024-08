Έρευνα για ρητορική και εγκλήματα μίσους διέταξε η εισαγγελία του Παρισιού έπειτα από καταγγελία του καλλιτεχνικού διευθυντή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών για απειλές κατά της ζωής του και άλλες επιθέσεις στο Διαδίκτυο.

Πρόσωπο της επικαιρότητας λόγω της αμφιλεγόμενης σκηνής του υποτιθέμενου «Μυστικού Δείπνου» στην τελετή, ο Τομά Ζολί κατέθεσε μήνυση την Πέμπτη για «δημόσιες προσβολές» και «δυσφήμιση».

Ο Ζολί κατήγγειλε ότι έχει γίνει «στόχος απειλητικών μηνυμάτων και προσβολών […] που επικρίνουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του και τις υποτιθέμενες ισραηλινές ρίζες του» αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Την έρευνα ανέλαβε το Κεντρικό Γραφείο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας και Εγκλημάτων Μίσους.

Η επίμαχη σκηνή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών, η οποία προκάλεσε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας, ακροδεξιών πολιτικών και της θρησκευόμενης Δεξιάς στις ΗΠΑ –συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ -περιλάμβανε drag queens, ένα τρανς μοντέλο και έναν γυμνό τραγουδιστή στον ρόλο του Διονύσου.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024