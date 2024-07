Επίσημο: Τέλος ο Λούντζης από τον Ολυμπιακό

Ο Μιχάλης Λούντζης δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρολεύκους» να ανακοινώνουν ότι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Ο Έλληνας γκαρντ έγινε μέλος του Ολυμπιακού το 2021 και τρία χρόνια αργότερα αποχαιρέτησε τον σύλλογο, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και δύο super cup.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λούντζης πέρσι στο πρωτάθλημα σε 20 ματς είχε 5,4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ, ενώ σε 14 εμφανίσεις στην Euroleague μέτρησε 1,5 πόντους, 0,6 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ.

Πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου».

