Ανατροπή με Τάις στον Παναθηναϊκό – Νέα δεδομένα από Ιταλία

Ο Ντάνιελ Τάις, είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό μία εξ’ αυτών, όπου μαζί με τον Γιώργο Παπαγιάννη, είναι οι δύο πιθανοί στόχοι για την ενίσχυση στη θέση του σέντερ.

Ωστόσο τις δικές του πληροφορίες για την ενίσχυση που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός στο «ζωγραφιστό», έφερε στο φως ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αντρέα Καλτσόνι, ο οποίος τονίζει πως δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε παίκτη και ομάδα.

«Όπως έγραψα πριν από δύο εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν παίκτη στη θέση 4-5, ο οποίος θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ματίας Λεσόρ. Ίσως κινηθεί για έναν παίκτη που να μπορεί να παίξει και μακριά από το καλάθι. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ντάνιελ Τάις», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός.

🚨🇬🇷UPDATE: As I wrote 2 weeks ago, Panathinaikos will sign a new 4/5, with different qualities than Lessort, maybe a player who knows how to play even away from the basket.

‼️At the moment there is NO agreement between Daniel Theis and Panathinaikos#Panathinaikos #paobc https://t.co/VVlALXqL2y pic.twitter.com/2DBGxznu5t

