«Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα» (pics+vid)

Ταράζει τα… νερά δημοσίευμα από την Βραζιλία το οποίο αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Γκάμπριελ Μπαρμπόσα από την Φλαμένγκο.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι το «τριφύλλι» προορίζει τον Μπαρμπόσα ως αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, στην περίπτωση πάντα που ο διεθνής επιθετικός πωληθεί σε κάποια άλλη ομάδα, ενώ επισημαίνεται πως και η Παλμέιρας είναι στο κόλπο για τον 27χρονο επιθετικό της Φλαμένγκο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο «Γκαμπιγκόλ» έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 με την Φλαμένγκο και μοιάζει διατεθειμένος να περιμένει έως την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου για να συζητήσει την ενδεχόμενη ανανέωση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Φέτος μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 15 αναμετρήσεις και έχει 3 γκολ. Συνολικά με την Φλάμενγκο έχει 274 ματς, με 145 γκολ και 39 ασίστ. Στην καριέρα του, σε επίπεδο συλλόγων, έχει 496 αγώνες, με 229 γκολ και 52 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας έχει 18 παιχνίδια και 5 γκολ.

