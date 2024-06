Το μέντιουμ με τα... σπαράγγια ξαναχτυπά! Οι προβλέψεις για το 2024 και ο νικητής του Euro

Πιο παλιά ήταν ο Paul. Το χταπόδι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 2010 για να… προβλέψει την έκβαση των αγώνων του Μουντιάλ εκείνης της χρονιάς.

Ο Paul και στη συνέχεια ο… συνεχιστής του έργου του, ο Rabio έκαναν τις προβλέψεις τους επιλέγοντας τη σημαία της νικήτριας χώρας, με τα ρεκόρ τους να είναι… εντυπωσιακά!

Κατά καιρούς εμφανίζονται διάφοροι… προφήτες, όπου σε κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση προσπαθούν να προβλέψουν τους νικητές των αγώνων.

Fortune teller who uses asparagus to predict the future says England will win Euros – Manchester Evening News. I wonder if she does election asparamancing too. https://t.co/bWY0J23N4a

