Πρώτο θέμα στα περισσότερα βρετανικά ΜΜΕ είναι η τραγική κατάληξη του θρίλερ με την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και πέντε ημέρες με αποτέλεσμα να είναι έντονη η κινητοποίηση των Αρχών στη Σύμη.

Δυστυχώς, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα, Κυριακή (9/6) με τον πλέον τραγικό τρόπο, καθώς ο Βρετανός παρουσιαστής αν και δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, εντοπίστηκε σε απόσταση δέκα μέτρων από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, πάνω σε βράχια.

Ο Μάικλ Μόσλεϊ, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και πλέον η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα στο νοσοκομείο της Ρόδου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και να γίνει η επίσημη ταυοποίηση.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στα περισσότερα βρετανικά ΜΜΕ και μάλιστα σε αρκετά εξ αυτών φιγουράρει και στην πρώτη θέση.

«Βρέθηκε πτώμα κατά την αναζήτηση του παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος του BBC, στο δυναμικό του οποίου ανήκε ο παρουσιαστής. «Το πτώμα – το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επισήμως – βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή στο ελληνικό νησί Σύμη», προσθέτει.

Body found in search for TV and radio presenter Michael Mosley, who went missing on a Greek island https://t.co/cdfvfaRso3

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 9, 2024