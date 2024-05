Σοκ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ντρου Γκόρντον!

Ο Ντρου Γκόρντον, με θητεία τόσο στο ΝΒΑ όσο και στην Ευρώπη, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο Αμερικανός έπαιξε για μια σεζόν στους Σίξερς και στην Ευρώπη αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παρτίζαν, Σάσαρι, Μπάνβιτ, Ρεμς, Λιέτουβος Ρίτας, Ζενίτ, Ζιέλονα Γκόρα, Άβτοντορ, Λοκομοτίβ Κουμπάν και Μπουντιβέλνικ.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Φουκουόκα στην Ιαπωνία πέρσι στην οποία και αποσύρθηκε. Ο Γκόρντον ήταν ο αδερφός του άσου των Νάγκετς, Άαρον και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο μικρά παιδιά.

