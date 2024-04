Ρονάλντο: Αποβλήθηκε για αγκωνιά σε αντίπαλο και χειροκρότησε… ειρωνικά τον διαιτητή (vids)

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας ανάμεσα στην Αλ Χιλάλ και την Αλ Νασρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποβλήθηκε στο 86ο λεπτό του παιχνιδιού για αγκωνιά σε αντίπαλό του εκτός φάσης.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αμέσως μετά την αποβολή του συνελήφθη από την κάμερα να κάνει κίνηση με την γροθιά του προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, δείχνοντας έμπρακτα τον εκνευρισμό του.

Όμως ο Ρονάλντο δεν έμεινε ούτε εκεί, αλλά κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο ξέσπασε σε ειρωνικά χειροκροτήματα.

Ronaldo can never win against this corruption.

Al Hilal owns the referees. The biggest cheating club ever.

pic.twitter.com/Xxr5nM5ZJU

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 8, 2024