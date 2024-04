Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο, οι γερμανικές αρχές προχωρούν στον επανασχεδιασμό του αριθμού «4» στις φανέλες της εθνικής Γερμανίας, μετά από τους ισχυρισμούς ότι μοιάζει με το λογότυπο που χρησιμοποιούσαν οι ναζιστικές παραστρατιωτικές μονάδες, δηλαδή τα SS.

Ακομη, η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) έκανε την ανακοίνωση τη Δευτέρα, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να χρησιμοποιούν μια διαδικτυακή υπηρεσία εξατομίκευσης για να δημιουργούν φανέλες με τον αριθμό «44» — επισημαίνοντας την ομοιότητα με το λογότυπο Schutzstaffel ή SS.

Σύμφωνα με το CNN, σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, η DFB είπε ότι είχε υποβάλει νωρίτερα τους αριθμούς 1 έως 26 στο διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την UEFA, για επανεξέταση, και ότι «κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είδε καμία εγγύτητα με τους ναζιστικούς συμβολισμούς κατά τη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού της φανέλας. Η ένωση είπε ότι παίρνει το θέμα «πολύ σοβαρά» και αναπτύσσει «ένα εναλλακτικό σχέδιο» για το ψηφίο.

Ενώ το «44» δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος από τις γερμανικές ομάδες ανδρών ή γυναικών, η επίσημη προμηθεύτρια Adidas επιτρέπει στους πελάτες να εξατομικεύσουν τις φανέλες με έναν αριθμό, από το 00 έως το 99, και ένα όνομα με μήκος έως και 10 γράμματα. Οι εικόνες που προέκυψαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Adidas κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team’s shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler’s ‘Schutzstaffel’

Adidas spokesman Oliver… pic.twitter.com/w7lxyOu3cy

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 1, 2024