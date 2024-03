Άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο ανήλικες έγινε… viral. Όπως φαίνεται στο βίντεο η μία έφηβη χτυπάει το κεφάλι της άλλης επανειλημμένα στον τσιμεντένιο δρόμο κατά τη διάρκεια μιας μαζικής συμπλοκής.

Η μία κοπέλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Συγκεκριμένα στο βίντεο της μάχης, που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και έγινε viral, δείχνει δύο έφηβες να αρχίζουν να χτυπιούνται μεταξύ τους σε έναν οικιστικό δρόμο, όταν πέφτουν άλλο στο έδαφος και τα χτυπήματα γίνονται πιο σκληρά.

Το θύμα προσπαθεί να την απωθήσει καθώς το κορίτσι συνεχίζει να τη χτυπάει ενώ την αποκαλεί επανειλημμένα «σκύλα».

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν το κορίτσι με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Το θύμα στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ μία 15χρονη αργότερα υπό κράτηση με κατηγορίες για επίθεση.

No one helps and defends the white girl. Intolerable. pic.twitter.com/yo35R7700Q

— RadioGenoa (@RadioGenoa) March 10, 2024