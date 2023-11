Καβγάς σε σχολείο κατέληξε στο θάνατο 15χρονου από μαχαιρώματα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο καβγάς που ξέσπασε τη Δευτέρα σε λύκειο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ, με έναν 15χρονο να πέφτει νεκρός από τα βίαια μαχαιρώματα που δέχθηκε από 14χρονο συμμαθητή του. Ο 14χρονος που μαχαίρωσε τους δύο άλλους μαθητές συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κρατείται σε αναμορφωτήριο.

Ένας από τους παριστάμενους απαθανάτισε τον καβγά με αποτέλεσμα η φονική επίθεση με μαχαίρι να καταγραφεί στο βίντεο που τράβηξε, το οποίο αργότερα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο φαίνεται ο καβγάς να ξεκινά όταν ένας νεαρός με μαύρη μπλούζα ρίχνει γροθιά σε έναν άλλο μαθητή με κόκκινη μπλούζα.

Μάλιστα, η μητέρα του φερόμενου ως δράστη υποστήριξε ότι ο γιος της, ήταν σε αυτοάμυνα, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι πήγε με το μαχαίρι στο σχολείο αλλά το πήρε από κάποιον άλλο μέσα στον χώρο.

«Μιλάμε για μια τραγωδία. Νιώθω άσχημα για την άλλη οικογένεια αλλά από την άλλη νίωθω άσχημα και για τον γιο μου γιατί έδινε μάχη για να σωθεί. Δεν ήταν ένας δίκαιος καβγάς» δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Two stabbed, one KILLED inside Southeast Raleigh Magnet High School in Raleigh, NC.

School is 57% Black, 31% Latino, 7% White. pic.twitter.com/HhgAp9if8e

— National Conservative (@NatCon2022) November 28, 2023