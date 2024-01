Ανακοίνωσε και τον Καμπράλ ο Ολυμπιακός (pic)

Μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (31/1), με τους Ερυθρόλευκους μετά τον Ρούμπεν Βέζο να ανακοινώνουν και τον Ζοβάνε Καμπράλ.

Οι Πειραιώτες απέκτησαν τον 25χρονο εξτρέμ ως δανεικό από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Είναι γέννημα – θρέμμα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Στο πρώτο μισό της σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός στην Σαλερνιτάνα, έχοντας 13 συμμετοχές, με 2 γκολ στο ενεργητικό του. Από τον Ιανουάριο του 2022 έως το καλοκαίρι του ίδιου έτους έπαιξε επίσης ως δανεικός στη Λάτσιο.

Συνολικά στην καριέρα του έχει 163 παιχνίδια, με 27 γκολ και 21 ασίστ. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου, αλλά έχει πορτογαλικό διαβατήριο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζοβάνε Εντουάρντο Μπόρζες Καμπράλ.

Ο 25χρονος εξτρέμ γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1998 στο Πράσινο Ακρωτήρι και σε ηλικία 16 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Sporting, προερχόμενος από την Grémio Nhagar της χώρας του. Αφού αγωνίστηκε στην U17, στην U19 και στη δεύτερη ομάδα της Sporting, πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα τον Οκτώβριο του 2017.

Τον Ιανουάριο του 2022 παραχωρήθηκε στη Lazio με τη μορφή δανεισμού και το ίδιο συνέβη τον Αύγουστο του 2023, στη Salernitana. Ο Καμπράλ έχει κάνει 107 συμμετοχές με τη Sporting, με απολογισμό 21 γκολ και 18 ασίστ. Εφέτος με τη Salernitana σε 13 συμμετοχές πέτυχε δύο τέρματα.

Είναι εννέα φορές διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι, με το οποίο συμμετέχει στο εφετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Με τη Sporting έχει αγωνιστεί σε Champions League και Europa League, ενώ εφέτος έχει παίξει σε 13 ματς με τη Salernitana, εκ των οποίων τα 12 στη Serie A.

🔴⚪️💥 Καλώς όρισες στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, Ζοβάνε Καμπράλ! / Welcome to OLYMPIACOS, Jovane Cabral!

