Επίσημο: Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Ρούμπεν Βέζο (pic)

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Ρούμπεν Βέζο, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού.

Ο Ρούμπεν Βέζο αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Βιτόρια και το 2014 μετακόμισε στην Βαλένθια έναντι 2 εκατ. ευρώ. Εκεί έμεινε για μια πενταετία και στη συνέχεια πήγε ως δανεικός σε Γρανάδα και Λεβάντε. Η τελευταία τον αγόρασε για 5 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τις συμμετοχές στη La Liga 2, είχε επίσης μια συμμετοχή στο Κύπελλο Ισπανίας, απέναντι στην άσημη Βαρέα για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ρούμπεν Μιγκέλ Νούνες Βέζο.

Γεννημένος στις 25 Απριλίου 1994, στην πόλη Σετούμπαλ, σε ηλικία 11 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της τοπικής Vitória, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο στην Primeira Liga τη σεζόν 2013-2014. Τον Ιανουάριο του 2014 και αφού πραγματοποίησε 14 συμμετοχές με τη Vitória, πήρε μεταγραφή στη Valencia.

Τον Αύγουστο του 2016 παραχωρήθηκε δανεικός στη Granada και τον Ιανουάριο του 2019 στη Levante, η οποία τον Ιούλιο του ίδιου έτους τον απέκτησε με μεταγραφή από τη Valencia.

Ο 29χρονος αμυντικός μετρά 165 συμμετοχές με τη Levante, 84 με τη Valencia και 19 με τη Granada. Έχει αγωνιστεί με την U19, την U20 και την U21 της εθνικής Πορτογαλίας. Εφέτος έχει αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια με τη Levante, ενώ στην καριέρα του έχει παίξει τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League.

🔴⚪️↔ Μέλος της οικογένειας του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 ο Ρούμπεν Βέζο! Καλώς όρισες! / Rúben Vezo is a member of the 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 family! Welcome!

