Ρωσία: H Ουκρανία είχε προειδοποιηθεί 15 λεπτά νωρίτερα για την πτήση του μεταγωγικού

Ρώσος βουλευτής δήλωσε πως η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας είχε λάβει προειδοποίηση 15 λεπτά προτού ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου εισέλθει στην περιοχή όπου καταρρίφθηκε χθες, Τετάρτη (24/1).

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροσκάφος Ιλιούσιν-76 στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 74 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου οι οποίοι μεταφέρονταν για να ανταλλαγούν με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου. Η Ουκρανία ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τον ισχυρισμό, όμως έχει ζητήσει να διεξαχθεί διεθνής έρευνα.

