Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την πολύνεκρη συντριβή του ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο πως κατέρριψε χθες Τετάρτη μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 (φωτογραφία με τα συντρίμμια του, επάνω, από το X) της πολεμικής αεροπορίας της στον εναέριο χώρο της παραμεθόριας περιφέρειας Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να μην επιζήσει κανένας από τους 74 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 65 ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που επρόκειτο ν’ ανταλλαχθούν.

Στο βραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαίτησε να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για το συμβάν. «Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι παίζουν με τις ζωές των ουκρανών αιχμαλώτων, τα συναισθήματα των δικών τους και της κοινωνίας μας», υποστήριξε, χωρίς να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει πως στο μεταγωγικό επέβαιναν ουκρανοί στρατιωτικοί.

Footage and Images from the Crash Site of the Russian Il-76 Transport Aircraft in the Belgorod Region of Western Russia strangely show No Bodies despite claims made by the Russian Ministry of Defense that 74 Individuals including 65 Ukrainians POWs were Killed in the Crash.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Μικόλα Ολεστσουκ παράλληλα κατηγόρησε τη Μόσχα πως «θέλει να μειώσει τη διεθνή υποστήριξη προς τη χώρα μας», κάτι «που δεν θα καταφέρει», προσθέτοντας μέσω Telegram πως «η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμύνεται και να καταστρέφει τα μέσα των αεροπορικών επιθέσεων του εχθρού» και διαμηνύοντας πως οι δυνάμεις του «θα συνεχίσουν να πλήττουν τον εχθρό όπου κι αν βρίσκεται».

Από την πλευρά της η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε πως «δεν διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες» για τους επιβάτες του Ιλιούσιν, παραδεχόμενη πως πράγματι «προβλεπόταν» ανταλλαγή αιχμαλώτων, η οποία τελικά δεν έγινε.

Our report on the Russian air force IL-76 crash outside Belgorod. A lot remains murky as Russia claims Ukraine shot the plane down with a surface to air missile

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε πως το Κίεβο «γνώριζε» ότι οι αιχμάλωτοι θα μεταφέρονταν αεροπορικώς στην Μπέλγκοροντ και από εκεί στο σημείο του ραντεβού όπου θα γινόταν η ανταλλαγή.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών αντιθέτως ανέφερε πως η Μόσχα «δεν είχε ενημερώσει» τις ουκρανικές αρχές για τη μεταφορά. Ο ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημέρωση «για τον αριθμό των οχημάτων, τη διαδρομή και τον τρόπο μεταφοράς των αιχμαλώτων», επέμεινε, προσάπτοντας στη Μόσχα ότι τους έθεσε, εσκεμμένα κατ’ αυτήν, «σε κίνδυνο».

Video from the crash site of the Russian Il-76 in the Belgorod region.

Ο ρωσικός στρατός από την άλλη ανακοίνωσε πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν «δύο πυραύλους» χρησιμοποιώντας «σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» για να καταρρίψουν το Ιλιούσιν και κατόπιν «να κατηγορήσουν τη Ρωσία».

Το γιγαντιαίο μεταγωγικό συνετρίβη κοντά στο χωριό Γιάμπλαναβα, 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Οι επιβαίνοντες σε αυτό, 65 αιχμάλωτοι πολέμου, το εξαμελές πλήρωμα και άλλοι τρεις ρώσοι στρατιωτικοί, προφανώς φρουροί, «σκοτώθηκαν», κατά την ίδια πηγή.

Βίντεο από τον τόπο της συντριβής, τραβηγμένα με κινητά τηλέφωνα, δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει, γιγαντιαία έκρηξη, τολύπη καπνού στον ουρανό πίσω του, ενώ άλλα πιστοποιούν πως από το αεροπλάνο δεν απέμειναν παρά μερικά κομμάτια της ατράκτου.

Προβλέπεται να συνεδριάσει εκτάκτως για να συζητήσει το επεισόδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 17:00 (ώρα Νέας Υόρκης· τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτήματος της Μόσχας, γνωστοποίησε χθες το προεδρείο του.

Not a single body No blood … nothing This is the russian video from the place where 60+ dead people are supposed to be.

Η παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ τελευταία γίνεται ολοένα πιο συχνά στόχος ουκρανικών επιθέσεων, με πυροβολικό, πυραύλους και drones.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απέφυγε να κάνει σχόλια για το επεισόδιο, διαβεβαιώνοντας πως οι ρωσικές αρχές θα «εξιχνιάσουν» τις περιστάσεις του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δούμας Βιτσισλάβ Βόλοντιν υποστήριξε πως εκτοξεύτηκαν «αμερικανικοί και γερμανικοί πύραυλοι» για να καταρριφθεί το Ιλιούσιν.

Σύμφωνα με το Κίεβο, 8.000 Ουκρανοί, ανάμεσά τους 1.600 και πλέον άμαχοι, βρίσκονται στα χέρια της Μόσχας.

Τον Ιούλιο του 2022, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό φυλακής όπου κρατούνταν ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου στο Αλένοφκα, χωριό στην ανατολική Ουκρανία που ελέγχουν οι δυνάμεις της Μόσχας.

There were at least 12 representatives of the Azov national battalion on board the Il-76 shot down over Belgorod; they and 53 other soldiers and officers were being taken for exchange, writes Mash.

Previously, the shell hit the middle part of the plane, in the cargo deck area

