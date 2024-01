Χαμάς: «Αναγκαία η επίθεση στις 7 Οκτωβρίου», λέει η ένοπλη οργάνωση – «Μπορεί να έγιναν λάθη, όχι με δόλο»

Η Χαμάς υποστηρίζει σε έγγραφο της που δημοσιεύτηκε σήμερα ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ ήταν ένα «αναγκαίο βήμα» και μια «φυσιολογική απάντηση» μπροστά σε «όλες τις ισραηλινές συνωμοσίες σε βάρος του παλαιστινιακού λαού».

«Ήταν μια αμυντική ενέργεια στο πλαίσιο του να ξεφορτωθούμε την ισραηλινή κατοχή, να ανακτήσουμε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και καθοδόν προς την απελευθέρωση και ανεξαρτησία», ανέφερε η Χαμάς.

Επιπλέον συμπλήρωσε πως στο «χάος» που προκλήθηκε περιμετρικά των συνόρων Ισραήλ- Λωρίδας της Γάζας, «σημειώθηκαν ενδεχομένως λάθη», αρνούμενη, εντούτοις, ότι στοχοθέτησε αμάχους, παρά μόνο εάν αυτό έγινε «από ατύχημα και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις δυνάμεις κατοχής» και αυτό παρά τους 1.140 ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης επίθεσης, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των επίσημων ισραηλινών στοιχείων, ιδίως περισσότεροι από 360 στο φεστιβάλ του Ρέιμ.

Η ανακοίνωση της Χαμάς:

BREAKING: HAMAS RELEASE 17 PAGE BOOK ON WHAT REALLY HAPPENED ON OCT 7

HAMAS AL-AQSA FLOOD OPERATION

INTRODUCTION

In light of the ongoing Israeli aggression on the Gaza Strip and the West Bank, and as our people continue their battle for independence, dignity and… pic.twitter.com/IZAY68uHmt

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 21, 2024