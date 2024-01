Χεζμπολάχ: Δύο μαχητές της σκοτώθηκαν στον Λίβανο μετά από νέα επίθεση του Ισραήλ

Δύο μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγμα που εξαπέλυσε ένα ισραηλινό drone εναντίον του οχήματός τους στον νότιο Λίβανο, έγινε γνωστό από πηγές ασφαλείας.

Οι βαθμοί τους δεν αποκαλύφθηκαν, ωστόσο μια πηγή προσκείμενη στην φιλοϊρανική οργάνωση ανέφερε πως δεν πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη.

Αυτή ήταν η τελευταία σε σειρά επίθεση στην περιοχή, όπου το Ισραήλ έχει στοχοθετήσει δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως δεν σχολιάζει αναφορές ξένων χωρών.

Νωρίτερα, κάτοικοι και αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους 4, κοντά στο χωριό Κάφρα, σε απόσταση 8 χλμ από τα σύνορα.

Βίντεο από επίθεση των IDF στον Λίβανο:

Οι έφεδροι της ταξιαρχίας Γιφτάχ που επιχειρούν στον καταυλισμό Μαγκάζι της κεντρικής Γάζας εντόπισαν ένα εργοστάσιο κατασκευής όπλων και έναν κοντινό εκτοξευτή ρουκετών οπλισμένο με βλήματα, αναφέρουν οι IDF σε ανακοίνωσή τους.

Οι IDF λένε ότι τα στρατεύματα πραγματοποίησαν έφοδο σε χώρο της Χαμάς στη Μαγκάζι, όπου εντόπισαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πυροβόλων όπλων στην αυλή ενός σπιτιού. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένας εκτοξευτής ρουκετών, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τα μηχανήματα, τα όπλα, οι ρουκέτες και ο εκτοξευτής ρουκετών καταστράφηκαν αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι IDF λένε ότι μέλη της Χαμάς έριξαν με ένα RPG σε ένα από τα άρματα μάχης της μονάδας. Οι στρατιώτες εντόπισαν την ομάδα που βρισκόταν πίσω από την επίθεση, ανταπέδωσαν τα πυρά και κάλεσαν να γίνει αεροπορική επιδρομή, αναφέρεται.

Κάποιοι από τους μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον ένας διέφυγε και σκοτώθηκε αργότερα σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τα στρατεύματα, αφού εντοπίστηκε από τον λόχο παρατήρησης της ταξιαρχίας Γιφτάχ.

