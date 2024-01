Τεχνητή νοημοσύνη: Βγάζει τα ανθρώπινα μοντέλα μόδας από το κάδρο

Πρόσφατα ένα μοντέλο ασιατικής καταγωγής συμμετείχε αφιλοκερδώς σε ντεφιλέ για να προωθήσει την καριέρα του και λίγες μέρες αργότερα έμεινε έκπληκτο όταν είδε ένα βίντεο της επίδειξης που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της σχεδιάστριας μόδας στο Instagram όπου το πρόσωπό του είχε αντικατασταθεί με το πρόσωπο μιας άγνωστης λευκής γυναίκας.

Η ιστορία αυτή αντανακλά την ταχέως αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία μόντελινγκ αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μια αλλαγή που ορισμένοι θεωρούν κατακλυσμιαία, αναφέρει το Bloomberg. Επωνυμίες όπως οι Levi’s, Louis Vuitton και Nike έχουν ήδη συνεργαστεί με εταιρείες μόντελινγκ τεχνητής νοημοσύνης και λένε ότι ένα πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα προβολής των προϊόντων τους σε μια διαφορετική ομάδα μοντέλων.

Αλλά σε έναν τομέα που παραδοσιακά εκθειάζει τη φυσική τελειότητα, η τεχνολογία AI δημιουργεί νέες και πιο απειλητικές πραγματικότητες.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των στελεχών μόδας σε μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από τη McKinsey τον Νοέμβριο χαρακτήρισαν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη ως προτεραιότητα για τις εταιρείες τους το 2024 και περισσότερο από το ένα τέταρτο δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν ήδη στον δημιουργικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Τα οφέλη κόστους είναι αναμφισβήτητα: όπου τα ανθρώπινα μοντέλα μπορεί να ξεκινούν από $35 την ώρα και, τα κορυφαία, μπορούν να ζητούν χιλιάδες για μια μέρα, μια εταιρεία προσφέρει τη χρήση των μοντέλων AI της για $29 το μήνα.

Ορισμένοι στον κλάδο βλέπουν ήδη τη χρήση «ανθρώπων» που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη που παραβιάζουν τα δικαιώματα του ονόματος, της εικόνας και της φυσικής τους υπόστασης τους. Μια προκαταρκτική έρευνα του Σεπτεμβρίου από τη Model Alliance, μια μη κερδοσκοπική ομάδα υπεράσπισης, βρήκε ότι σχεδόν το 18% από τα 106 μοντέλα που απάντησαν ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να υποβληθούν σε σάρωση σώματος για ένα τρισδιάστατο μοντέλο του σώματος ή του προσώπου τους, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα χρησιμοποιηθεί η σάρωση. Λιγότερα ανθρώπινα μοντέλα σημαίνει επίσης λιγότερους στυλίστες, καλλιτέχνες μακιγιάζ και άλλους επαγγελματίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία.

Η αναδυόμενη τεχνολογία έχει επιδεινώσει την «έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας» για την οποία μάχονται τα μοντέλα εδώ και δεκαετίες, είπε στο Bloomberg η Σάρα Ζιφ, ένα μοντέλο που ίδρυσε τη Model Alliance το 2012, και συζήτησε τα ζητήματα σε στρογγυλή τράπεζα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη το περασμένο φθινόπωρο. Η ομάδα πιέζει τους νομοθέτες της Νέας Υόρκης να θεσπίσουν ένα νομοσχέδιο που παρέχει στα μοντέλα και σε άλλα δημιουργικά επαγγέλματα βασική προστασία εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Χωρίς δυναμική στο νομοθετικό ή νομικό μέτωπο, η ταχύτητα με την οποία επεκτείνεται η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη για να ξεπεραστεί.

Τεχνητή Ποικιλομορφία

Το μοντέλο Shudu έχει γίνει το πρόσωπο διαφημιστικών καμπανιών για μάρκες όπως ο Karl Lagerfeld, η BMW και η Paco Rabanne και έχει περισσότερους από 241.000 ακόλουθους στο Instagram. Όμως, δεν είναι πραγματική, αλλά μάλλον ψηφιακά δημιουργημένη από τον πρώην φωτογράφο μόδας Κάμερον τζέιμς Ουίλοσν το 2017 και εμπνευσμένη από πραγματικά μοντέλα όπως η Γκρέις Τζόουνς και ο Άλεκ βεκ.

Η απροσδόκητη δημοτικότητα της Shudu και η ανάγκη για περισσότερη ποικιλομορφία στο μόντελινγκ, ενέπνευσαν τον Ουίλσον να λανσάρει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και τρισδιάστατων μοντέλων, The Diigitals, πριν από έξι χρόνια. Η εταιρεία δημιούργησε επίσης τον Kami, τον πρώτο εικονικό influencer στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί για να έχει φυσικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το σύνδρομο Down, σε συνεργασία με το Down Syndrome International και το δημιουργικό πρακτορείο Forsman & Bodenfors.

Ο Ουίλσον λέει ότι η πρόθεσή τους δεν είναι να αντικαταστήσουν τα ανθρώπινα μοντέλα. Η Diigitals συχνά πληρώνει πραγματικά μοντέλα για να υποστηρίξουν τη Shudu ως «μούσες», με το πρόσωπο της Shudu να πέφτει για την τελική εικόνα.

«Πραγματικά δεν θέλω να νομίζουν ότι αφαιρώ κάτι», είπε ο Γουίλσον. «Αισθάνομαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και το τρισδιάστατο μοντέλο έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτόν τον αρνητικό αντίκτυπο και εναπόκειται σε εμάς να έχουμε βασικά την ηθική υπόσταση για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα συμβεί αυτό».

Ομοίως, ο Μάικλ Μουσάντου είπε ότι βοήθησε στη δημιουργία της Lalaland.ai, μιας εταιρείας που δημιουργεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για μάρκες ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας, εν μέρει για να δημιουργήσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη μόδα. Η εταιρεία του πληρώνει ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες για τα δεδομένα του σώματός τους για να δημιουργήσουν τα μοντέλα AI.

«Ως έγχρωμος άνθρωπος, δεν κατάφερα ποτέ να δω μοντέλα που μοιάζουν με εμένα όταν ψώνιζα στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Μουσάντου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Δημιουργεί μοντέλα AI εδώ και τέσσερα χρόνια. Αλλά η εταιρεία — και το que απόψεις σχετικά με το πώς αλλάζει το επάγγελμα του μόντελινγκ — έπεσαν στο προσκήνιο τον Μάρτιο, όταν η Levi’s ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Lalaland.ai για να «συμπληρώσει τα ανθρώπινα μοντέλα» και να «αυξήσει τον αριθμό και την ποικιλομορφία» των μοντέλων τους. Οι κριτικοί το είδαν ως μια φθηνή και ανειλικρινή λύση στη μεγαλύτερη πρόκληση διαφοροποίησης του επαγγέλματος.

Εν μέσω της αγανάκτησης, η Levi’s αποσύρθηκε, επιμένοντας σε μια δήλωση ότι η εταιρεία «δεν θεωρούσε αυτό το πιλοτικό μέσο ως προώθηση της διαφορετικότητας ή ως υποκατάστατο της πραγματικής δράσης που πρέπει να ληφθεί για την επίτευξη των στόχων μας για τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη και την ένταξη. ”

Ωστόσο, το περιστατικό σήμανε συναγερμό σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και πέρα από την παραδοσιακή ποικιλομορφία.

«Αν αυτή η διαδικασία μπορούσε να αυτοματοποιηθεί από την τεχνολογία, φοβάμαι ότι όποιος δεν ταιριάζει σε τυποποιημένα και απαρχαιωμένα πρότυπα ύψους και μέτρησης θα ήταν ο πρώτος που θα πργραφόταν για να μειώσει το κόστος», έγραψε η Τζέιν Μπέλφρι, ιδρύτρια του BTWN, μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας. σε μοντέλα με διαφορετικά σώματα, σε email στο Bloomberg.

Δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση να αποκαλύπτουν ποιες από τις εικόνες τους δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, η Μπέλφρι ανησυχεί επίσης για τον αντίκτυπο στην εμπειρία των καταναλωτών.

«Η χρήση εικόνων που δημιουργούνται από υπολογιστή για να σηματοδοτήσουν τη διαφορετικότητα και να βελτιώσουν ττην εικόνα είναι το ακριβώς αντίθετο από κάθε ουσιαστική πρωτοβουλία ποικιλομορφίας και συμπερίληψης», είπε. «Όχι μόνο δημιουργεί μια παράξενη εμπειρία χρήστη για τους καταναλωτές όπου δεν βλέπεις το πραγματικό ρούχο σε ένα πραγματικό άτομο, αλλά είναι γελοίο να ισχυρίζεσαι τη διαφορετικότητα του σώματος με ένα σώμα AI».

Ο Μουσάντου είπε ότι η χρήση μοντέλων AI «επιταχύνει την αναπαράσταση που μας έλειπε στη βιομηχανία της μόδας», αλλά δεν την αντικαθιστά.

Αλλά το κόστος των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και 3D καθιστά δύσκολο τον ανταγωνισμό για πραγματικά μοντέλα. Η εταιρεία του Μουσάντου χρεώνει τους πελάτες μεταξύ 600 και 5.000 ευρώ το μήνα για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η Deep Agency, μια εταιρεία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται επί του παρόντος σε κλειστές δοκιμές beta, προσφέρει μοντέλα με $29 το μήνα.

Ακόμη φθηνότερο είναι το ZMO.ai, μια εταιρεία που ξεκίνησε το 2020 και προσφέρει μια ηλεκτρονική γεννήτρια τέχνης AI. Επιτρέπει στους συνδρομητές να δημιουργούν τρία μοντέλα το μήνα δωρεάν.

Ανησυχίες ονόματος-εικόνας-ομοίωσης

Πέρα από την πλήρη αντικατάστασή τους, ορισμένα μοντέλα ανησυχούν ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν την εικόνα και την ομοιότητα τους χωρίς να το γνωρίζουν.

Η Ζιφ, από τη Model Alliance, είπε ότι τα μοντέλα συνήθως παραδίδουν εξουσιοδότηση στα πρακτορεία τους όταν υπογράφουν μια συμφωνία εκπροσώπησης και σπάνια βλέπουν τα συμβόλαιά τους με τις εταιρείες.

Έρευνα της Model Alliance τον Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι τα μοντέλα που είχαν υποβληθεί σε σάρωση σώματος δεν είχαν λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της σάρωσης και ανησυχούσαν για την εν αγνοία τους παραχώρηση δικαιωμάτων στην εικόνα τους, ιδιαίτερα δεδομένης της αύξησης των πορνογραφικών deepfakes.

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος υποθέσεις εικόνας ή ομοιότητας που εκδικάζονται εναντίον εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σαρώσεων σώματος, αλλά παρόμοια ζητήματα προκύπτουν με τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για δεδομένα εκπαίδευσης για παραγωγούς τεχνητής νοημοσύνης όπως το OpenAI.

«Για τη δημιουργία ενός μοντέλου AI, πιθανώς το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η χρήση αποκομμένων δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου», τόνισε στο Bloomberg ο Βιβέκ Τζαγιαράμ, δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδρυτής της Jayaram Law. «Αν μεταφέρετε κατά κάποιο τρόπο τις θεωρίες στις υποθέσεις πνευματικών δικαιωμάτων, κάποιος μπορεί να πει: «Γεια σταθείτε, χρησιμοποιώντας το πρόσωπό μου για να εκπαιδεύσετε ένα μοντέλο που δημιουργεί ψεύτικους ανθρώπους, αυτό είναι παράβαση».

Εκδόσεις AI διασημοτήτων όπως η Σκάρλετ Γιόχανσεν, ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Τομ Χανκς έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις χωρίς την άδειά τους. Η Γιόχανσεν κινήθηκε νομικά εναντίον μιας εταιρείας παραγωγής τέχνης AI, η οποία είπε ότι χρησιμοποίησε την εικόνα της χωρίς άδεια.

Τέτοιες ενέργειες και μια αυξανόμενη έκκληση προς το Κογκρέσο ή το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ να θεσπίσουν νέες προστασίες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα μοντέλα δημιουργώντας μια βασική γραμμή βάσει της οποίας θα μπορούν να υποστηρίζουν το δικό τους δικαίωμα στη δημοσιότητα, δήλωσε η Σάρα Όντενκερκ, συνεπικεφαλής της ομάδας πρακτικής άσκησης καλλιτεχνικού δικαίου της Cowan DeBaets Abrahams & Sheppard LLP.

«Βλέπουμε ήδη κάποιες εταιρείες που προσπαθούν να βρουν τρόπους να πακετάρουν το όνομα, την εικόνα και την ομοιότητα και να βοηθήσουν διασημότητες και άλλους ανθρώπους που κερδίζουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστούν τις εικόνες τους μέσα σε αυτό το νέο τοπίο», δήλωσε ο Odenkirk.

Το μοντέλο που αναφέρθηκε στην αρχή, μετά τη συμμετοχή του σε επίδειξη μόδας το περασμένο φθινόπωρο, δείχνει ένα διαφορετικό είδος οικειοποίησης. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έλεγε ότι είχε συμφωνήσει «να περπατήσει για έκθεση, εικόνες και οποιαδήποτε διαθέσιμα χορηγούμενα αγαθά», αλλά δεν περιλάμβανε κάτι συγκεκριμένο σχετικά με την αλλαγή των εικόνων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργεί την εντύπωση ότι ο σχεδιαστής κάνει κάτι εις βάρος κάποιας που προσπαθεί να χτίσει την καριέρα της.

Το μοντέλο είπε ότι σχεδίαζε να μιλήσει με δικηγόρους, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη μέτρα για να καταθέσει αγωγή. Αλλά ο σχεδιαστής, την απείλησε με νομικές ενέργειες μετά από ανάρτησή της στο TikTok.

Μια δήλωση που εστάλη από τους εκπροσώπους του σχεδιαστή στο Bloomberg ανέφερε: «Ο ισχυρισμός για ψηφιακή αλλαγή της εικόνας ενός μοντέλου για να αλλάξει την εθνικότητα και την ταυτότητά του είναι σοβαρός και θέλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά ότι ούτε ο Μάικλ Κοστέλο ούτε η ομάδα μας ήταν υπεύθυνοι για μια τέτοια αλλαγή».

Η δήλωση δεν εξήγησε πώς οι ψηφιακά τροποποιημένες φωτογραφίες κατέληξαν στον λογαριασμό του Κοστέλο στο Instagram. Ανέφερε επίσης ότι η δέσμευση της εταιρείας για διαφορετικότητα, σεβασμό και ακεραιότητα «είναι στο επίκεντρο του ό,τι κάνουμε».

Ώθηση νομοθεσίας

Μετά από μια πολύμηνη απεργία που παρέλυσε το Χόλιγουντ και πυροδότησε συζήτηση για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, η SAG-AFTRA, η ένωση που εκπροσωπεί ηθοποιούς, ερμηνευτές, δημοσιογράφους και χιλιάδες άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, κέρδισε προστασία που επιτρέπει στα μέλη της τον έλεγχο ή την αποζημίωση για χρήση της εικόνας τους.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε έναν κλάδο που συχνά συνυφαίνεται με τέτοιες διασημότητες, τα μοντέλα δεν μπορούν να συνδικαλιστούν επειδή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός του Νόμου για τις Εθνικές Εργασιακές Σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους παρέχεται προστασία έναντι απαλλαγής, καταγγελίας συμβάσεων ή άλλου είδους πειθαρχίας για τη συνδικαλιστική οργάνωση.

Ένας λόγος είναι ότι η δουλειά τους είναι συνήθως βραχύβια.

Σε αυτό το πνεύμα, είπε η Ζιφ, η βιομηχανία τους είναι «πραγματικά σαν την άγρια δύση» για τους εργαζόμενους, γι’ αυτό και έχουν ζητήσει νομοθετική υποστήριξη.

Το νομοσχέδιο υπογραφής της Model Alliance, ο νόμος Fashion Workers Act, θα θεσπίσει βασική προστασία της εργασίας για τα μοντέλα και τους δημιουργούς περιεχομένου στη βιομηχανία μόδας της Νέας Υόρκης. Πέρασε από τη Γερουσία της πολιτείας την περασμένη άνοιξη, αλλά καθυστέρησε στη Βουλή.

Ως απάντηση στην αυξανόμενη απειλή της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία μόντελινγκ, προστέθηκαν νέες διατάξεις στη νομοθεσία που απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης και τις επωνυμίες να λαμβάνουν σαφή γραπτή συγκατάθεση για τη δημιουργία ή τη χρήση του ψηφιακού αντιγράφου ενός μοντέλου και θα απαιτούν από αυτές να αναφέρουν λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό , ποσοστό αμοιβής και διάρκεια χρήσης. Θα απαιτούσαν επίσης γραπτή συγκατάθεση για την τροποποίηση ή τον χειρισμό του ψηφιακού αντιγράφου ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας AI.

Επιπλέον, η Model Alliance σχεδιάζει να αναπτύξει συστάσεις πολιτικής μέσω μιας ερευνητικής μελέτης σε συνεργασία με το Worker Institute στο Cornell.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η βιομηχανία της μόδας είναι λαμπερή, επομένως υποθέτουν ότι οι άνθρωποι στη βιομηχανία μας δεν έχουν σοβαρές ανησυχίες», είπε η Ζιφ. «Αλλά το γεγονός είναι ότι πρόκειται για μια παγκόσμια βιομηχανία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι χτισμένη κυρίως στις πλάτες των γυναικών και των κοριτσιών. Οι εργαζόμενοι στην κοινότητά μας αξίζουν βασικά δικαιώματα και προστασία όπως οποιοσδήποτε άλλος εργάζεται για τα προς το ζην—και αυτή είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για εμάς».

Πηγή ΟΤ