ΗΠΑ: Διαβλέπουν το μέλλον του Σινουάρ – «Μετρημένες οι μέρες του, έχει αμερικάνικο αίμα στα χέρια του»

Το μέλλον του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος θεωρείται από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ως ο «εγκέφαλος» πίσω από την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, διαβλέπουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Μάλιστα όπως σημείωσε Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος την Πέμπτη, μετά από συναντήσεις στο Ισραήλ μεταξύ του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέικ Σάλιβαν και αξιωματούχων του Τελ Αβίβ, οι ημέρες του Γιαχία Σινουάρ «είναι μετρημένες».

«Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Νομίζω επίσης ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι δεν έχει σημασία πόσο καιρό θα πάρει αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος σύμφωνα με το CNN, σημειώνοντας ότι αρκετοί Αμερικανοί σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και πως ο Σινουάρ έχει «αίμα Αμερικανών στα χέρια του».

«Δεν έχει σημασία πόσος χρόνος θα χρειαστεί, αλλά η δικαιοσύνη θα αποδοθεί για τον Σινουάρ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ενώ βρισκόταν στο Ισραήλ, ο Σάλιβαν είχε εκτεταμένες συναντήσεις με την ισραηλινή ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου και του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Μοσάντ, οι οποίες διήρκεσαν δύο ώρες.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει δημοσίως τον Σινουάρ ως τον «εγκέφαλο» της επίθεσης, αν και οι ειδικοί λένε ότι είναι πιθανότατα ένας από πολλούς, καθιστώντας τον έναν από τους βασικούς στόχους του πολέμου του στη Γάζα.

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά από κάποιον αξιωματούχο της κυβέρνησης Μπάιντεν για το μέλλον κάποιου ηγετικού στελέχους της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να έχει επικηρύξει ηγέτες της Χαμάς, προσφέροντας χρήματα σε όποιον δώσει πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονται.

Σε φυλλάδια, που κυκλοφορούν στη Λωρίδα της Γάζας, απεικονίζονται διοικητές της οργάνωσης, ενώ δίπλα από τη φωτογραφία τους αναγράφεται το ποσό που προσφέρεται σε όποιον δώσει τις σχετικές πληροφορίες με τον Γιαχία Σινουάρ να είναι ο υπ’ αριθμός ένα στη λίστα.

Ειδικότερα, 400.000 δολάρια δίνονται για πληροφορίες σχετικά με τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Σινουάρ, 300.000 δολάρια για τον αδελφό του, Μοχάμεντ Σινουάρ, 200.000 δολάρια για τον Ραφάα Σαλαμέχ και 100.000 δολάρια για τον Μοχάμεντ Ντέιφ.

The new pamphlets airdropped by the Israelis offer monetary rewards to the residents for the information on Yahye Sinwar, his brother Mohammad, Rafah aSalame (head of Hamas intelligence and Khan Younis operations) and lastly Muhammed Deif for the lowest amount pic.twitter.com/RnqNo1kQSG

— Gaza Report – اخبار غزة (@gaza_report) December 14, 2023