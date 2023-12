25o Συνέδριο Infocom World 2023. Diginvest in Greece: New Horizons!

Mark your calendars! Έρχεται στις 14 Δεκεμβρίου το Infocom World 2023, που έρχεται, με κεντρικό μήνυμα “Diginvest in Greece: New Horizons!”, με diamond χορηγό το SHOPFLIX.GR και θα φέρει στο προσκήνιο την πρόοδο και την καινοτομία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και ευρύτερα της τεχνολογίας, με την υπογραφή και την αξιοπιστία της Smartpress.

Αφιερωμένο και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ World), το φετινό Infocom World αναδεικνύει τις σημαντικότερες πτυχές, την αξία των εφαρμογών της, και την επίδραση που πλέον έχει σε όλες τις κάθετες αγορές.

Εξαιρετικά σημαντικοί ομιλητές στο φετινό Infocom World

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Infocom World με diamond χορηγό το SHOPFLIX.GR, θα αποτελέσει το «meeting point» των πρωτοπόρων του κλάδου, των ερευνητών, των πολιτικών και των επιχειρηματιών, που θα παρουσιάσουν τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της συνδεσιμότητας και το μέλλον των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με μια ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα επόμενης γενιάς, τις εφαρμογές τους, την κυβερνοασφάλεια και την πορεία προς το μέλλον και το 6G.

Για την δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών αλλά και για την αξιοποίηση της δυναμικής των δικτύων επόμενης γενιάς, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Από τους υπολογιστές αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη έως την επαυξημένη και την εικονική πραγματικότητα, η ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών απαιτεί χρηματοδότηση αλλά και συνεργασία μεταξύ παρόχων, επιχειρήσεων και startups.

Επενδύσεις και σε ένα στελεχιακό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

Εξίσου σημαντικές είναι οι επενδύσεις και στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Για αυτό στόχος του Diginvest Greece: New Horizons είναι να προωθηθεί η συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Έτσι θα καταφέρουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες σε ένα στελεχιακό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, «ετοιμοπόλεμο» για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων, των δικτύων και των αναδυόμενων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.

Καθώς η χρήση των δικτύων αυξάνεται, μοιραία ενισχύονται και οι πιθανότητες εμφάνισης κυβερνοεπιθέσεων και άλλων ψηφιακών απειλών. Για την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα, σε προηγμένα συστήματα ανίχνευσης απειλών και σε προγράμματα εκπαίδευσης, εξοπλίζοντας τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες για αποτελεσματική άμυνα.

Καθώς μπαίνουμε στην νέα ψηφιακή εποχή, οι επενδύσεις που γίνονται τώρα θα καθορίσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιστούν η Πληροφορική αλλά και το Τηλεπικοινωνιακό τοπίο του αύριο.

Εντελώς δωρεάν συμμετοχή

Πραγματοποιήστε, σήμερα κιόλας, με ένα κλικ και εντελώς δωρεάν, την εγγραφή σας στο «Diginvest in Greece: New Horizons!» με diamond χορηγό το SHOPFLIX.GR και γίνετε μέρος του κρίσιμου διαλόγου, που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και φέρνοντας στο προσκήνιο καινούργιες ευκαιρίες.

