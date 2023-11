Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

Με 4-2-3-1 και τους Μπιέλ, Μασούρα και Φορτούνη πίσω από τον Γιόβετιτς παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στο σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (17:30), για την 12η αγωνιστική της Super League, με τον Ισπανό τεχνικό να αφήνει στον πάγκο τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Εκπληξη από τον Ιβηρα προπονητή του Ολυμπιακού, που χρησιμοποιεί τον Μπιέλ στην 11άδα αντί του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Θέση στο βασικό σχήμα παίρνει και ο Μπιανκόν, με τον Γάλλο σέντερ μπακ να πραγματοποιεί την πρώτη του συμμετοχή με την ανδρική ομάδα των Πειραιωτών.

Από εκεί και πέρα, μπροστά από την εστία θα είναι ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Ντόι και Κίνι στην τετράδα της άμυνας. Οι Καμαρά και Εσε θα είναι στα χαφ, με τους Μπιέλ, Μασούρα και Φορτούνη πίσω από τον Γιόβετιτς.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ντόι, Κίνι, Καμαρά, Έσε,Μπιέλ, Μασούρας, Φορτούνης και Γιόβετιτς.

Στον πάγκο εκτός από τον Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκονται επίσης οι: Τζολάκης, Ορτέγκα, Ιμπόρα, Ελ Κααμπί, Καρβάλιο, Μπρίνιτς και Σολμπάκεν.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Πετράκης παρατάσσει τον Παναιτωλικό με τους: Καπίνο, Οικονόμου, Μπρούνο Ντουάρτε, Μλάντεν, Σίλβα, Λιάβα, Πέρες, Χατζηθεοδωρίδη, Χουάνπι, Βοΐλη και Φεντερίκο Ντουάρτε.

Στον πάγκο οι: Στεργιάκης, Στάγιτς, Μαυρίας, Ξενιτίδης, Μπαλντασάρα, Μπελεβώνης, Πέδρο, Μπουζούκης, Ντίαζ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYPAN #Stoiximan pic.twitter.com/SpYmkuM4Dl

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 25, 2023