Μα τι επιτέλους γίνεται σε αυτό το κτήριο ρε παιδιά;

Δεν είναι η πρώτη φορά που απολαμβάνουμε αυτούς τους δύο κωμικούς μαζί. Ο Steve Martin και ο Martin Short, με αρχή την κωμωδία «Three Amigos» το 1986, έχουν βρεθεί στη μεγάλη οθόνη άλλες πέντε φορές, σε μία φιλία που μετράει ήδη 36 χρόνια. Αυτή τη φορά οι δυο τους δοκιμάζονται στην τηλεοπτική σειρά «Only Murders in the Building» με πολύ καλές κριτικές και διακρίσεις. Μαζί τους η Selena Gomez, η οποία αν και πολύ νέα, μετράει ήδη 20 χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο, της υποκριτικής και της μουσικής, με μεγάλη επιτυχία.

Αυτή η κωμική σειρά μυστηρίου, που φέρει το όνομα του Steve Martin και στους δημιουργούς, μας εξιστορεί τι μπορεί να συμβεί όταν βρίσκονται τρεις άγνωστοι σε ένα ασανσέρ με κοινό ενδιαφέρον τα crime podcasts. Λοιπόν, η παρέα αυτή που μένει στην ίδια (πλούσια) πολυκατοικία στο (πλούσιο) Upper West Side της Νέας Υόρκης, ξεκινάει έρευνα γύρω από κάτι ύποπτους θανάτους που συμβαίνουν στο κτήριό τους. Από αυτήν την έρευνα λοιπόν δημιουργούν τη δική τους σειρά podcasts αληθινών εγκλημάτων, προσπαθώντας πάντα να λύσουν το μυστήριο.

Αστυνομική πλοκή, με μοναδική κωμική προσέγγιση και μπόλικη φαντασία που έχει κερδίσει υποψηφιότητες για το βραβείο Primetime Emmy, το βραβείο Χρυσής Σφαίρας Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς και πολλά ακόμα. Και οι τρεις πρωταγωνιστές ήταν υποψήφιοι για μεγάλα βραβεία, καθότι επιπλέον η καλή τους χημεία βγαίνει και στο γυαλί.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο αγαπητός Steve Martin αποκάλυψε πέρσι το καλοκαίρι ότι πιθανότατα αυτός να είναι ο τελευταίος του ρόλος ως ηθοποιός, μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή της σειράς. Εμείς ελπίζουμε ότι όλο και κάτι θα βρεθεί στο μέλλον για να τον ιντριγκάρει αρκετά ώστε να διαψεύσει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά, μιας και έως τώρα τον βλέπαμε βασικά σε ταινίες, οπότε γιατί να μην υπάρξει και συνέχεια; Αυτός ο καλλιτέχνης μάλιστα που θα τον δεις σε διάφορες σκηνές να παίζει κονσερτίνα, είναι στην πραγματικότητα ένας πολύ καταξιωμένος και ταλαντούχος μουσικός.

Η ιστορία αυτή βασίζεται στη σειρά podcast «Serial», ένα podcast ερευνητικής δημοσιογραφίας που φιλοξενείται από τη Sarah Koenig. Όσο για την πρεμιέρα της σειράς, ήταν η πιο επιτυχημένη σε σειρά κωμωδίας στην ιστορία της Hulu.

Μήπως ήρθε η ώρα να τη δεις; Πού θα τη βρεις; Λοιπόν και οι 3 κύκλοι είναι διαθέσιμοι στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.

Πόσο λόκο είναι ο Loki τώρα που μεταμορφώθηκε;

Αγαπημένοι μου λάτρεις των κόμικς και του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Για πρώτη φορά στα ιστορικά του MCU, ένας «κακός» είναι ο ήρωας και πρωταγωνιστής της ιστορίας. Ο λόγος για τον Λόκι (τον θετό αδελφό του Θορ) σε μία ιστορία που διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα της ταινίας «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» (2019). Αυτή είναι και η πρώτη σειρά της Marvel Cinematic Universe (MCU) Disney+ που ανανεώνεται. Τυχαίο; Προφανώς όχι, όπως και το γεγονός ότι το πρώτο τρέιλερ της 2ης σεζόν είχε πάνω από 80 εκατομμύρια προβολές το πρώτο 24ωρο. Ούτε για τη νέα δουλειά της Μπιγιονσέ τέτοια αγωνία…

Ο πρωταγωνιστής Χίντλστον ήθελε να ξαναπαίξει τον αλλαγμένο πλέον Λόκι (αφού έχει κλέψει το τεσσεράκτιο) προκειμένου να εξερευνήσει τις δυνάμεις του, ειδικά το κομμάτι της μεταμόρφωσης, που ταιριάζει με την εξερεύνηση ταυτότητας που κάνει η σειρά. Σημειώνεται ότι το φύλο του Λόκι πλέον θεωρείται «ρευστό» λόγω της ικανότητας του να μεταμορφώνεται. Ο δημιουργός της σειράς Μάικλ Γουόλντρον μαθαίνουμε ότι ήταν ενήμερος για το πόσοι άνθρωποι ταυτίστηκαν με τη ρευστότητα φύλου του Λόκι και ήταν έτοιμοι για αυτήν την «αντιπροσώπευση». Η σειρά αποκαλύπτει ότι ο Λόκι είναι αμφιφυλόφιλος, πράγμα που τον καθιστά τον πρώτο queer χαρακτήρα στο MCU. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι η ιστορία μας εξερευνά περισσότερο τις μαγικές ικανότητες του Λόκι, όπως η τηλεκίνηση και οι μαγικές εκρήξεις.

Ο «Λόκι» έχει αποσπάσει μια σειρά από βραβεία, όπως το People’s Choice Award for the Male TV Star (2021) και πολλές ακόμη υποψηφιότητες. Για τους φανς της Μάρβελ, ενημερωτικά ο πρώτος κύκλος των έξι επεισοδίων, που έκανε πρεμιέρα στις 9 Ιουνίου 2021, αποτελεί μέρος της Τέταρτης Φάσης του MCU. Ο δεύτερος κύκλος, με τη σειρά του, έκανε πρεμιέρα φέτος στις 5 Οκτωβρίου ως μέρος της Πέμπτης Φάσης.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο πάλι ο Τομ Χίντλστον ως Λόκι Όντινσον από την σειρά ταινιών. Μαζί του, οι Γκούγκου Μπάθα-Ρο, Γούνμι Μοσάκου, Γιουτζίν Κορδέρο, Τάρα Στρονγκ, Όουεν Γουίλσον, Σοφία Ντι Μαρτίνο, Σάσα Λέιν, Τζακ Βιλ, Ντεόμπια Οπαρέι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ και Τζόναθαν Μέιτζορς.

Διαθέσιμοι και οι 2 κύκλοι στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV που φέτος προσφέρει περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, 25+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με ιστορικά αγαπημένες και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, πρόσφατες και αγαπημένες blockbuster ταινίες από την Warner Bros, αποκλειστικό περιεχόμενο από την ΗΒΟ και την Viaplay καθώς και πρόσβαση σε όλες τις σειρές και ταινίες του Disney+. Για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο Vodafone TV, οι συνδρομητές βρίσκουν σε ένα μέρος όλες τις σειρές που ξεχώρισαν στην ιστορία της τηλεόρασης που ο κόσμος θέλει να βλέπει ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.