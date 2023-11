Κασσελάκης στο Thessaloniki Summit για ομάδα Αχτσιόγλου: Θεωρώ ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ

Το ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability».

Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, που είναι η συνομιλήτριά του στη συζήτηση, για το τι νέο φέρνει, ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε ότι το νέο που φέρνω πίσω είναι η επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα, όπου ο νοικοκύρης είχε το σπίτι του καθαρό, τηρούσε τους κανόνες, τους νόμους, είχε ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση για τον γείτονά του», όπως είπε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης πρόσθεσε ότι «έχω εμπειρία στα χρηματοοικονομικά και το επιχειρείν, με παρουσία και σε επενδυτική τράπεζα και σε ναυτιλία, βιομηχανία. Όσο μεγαλώνω τόσο έχω δει την ανάγκη για ανθρωποκεντρική πολιτική. Το οποίο σημαίνει πως ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει ένα έμπρακτο αποτέλεσμα στον πολίτη και ένα μακροπρόθεσμο κληροδότημα στις νέες γενιές. Για αυτό οι πρώτες προτάσεις που έκανα όταν κατέθεσα τη δική μου πολιτική πρόταση στην κρίση του κοινού ήταν και για την κατάργηση των ασυλιών, την κατάργηση των προνομίων των βουλευτών, των τραπεζιτών, των διοικητικών οργανισμών. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών στην Ελλάδα».

«Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση ή απόφαση από μεριάς τους οπότε θεωρώ ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ»

Απαντώντας για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση της «Ομπρέλας» και την ενδεχόμενη αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε πως «δεν έφυγε η ομάδα της Ομπρέλας αλλά μερικά στελέχη που ευθυγραμμιζόταν με τη συγκεκριμένη ομάδα. Ο κόσμος που έχει δείξει την εμπιστοσύνη του με σταυρούς σε αυτά τα στελέχη ή την «Ομπρέλα» γενικά, είναι ένας κόσμος ο οποίος εγώ τον ενστερνίζομαι και θεωρώ ότι έχει ακόμα χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι πολιτικές διαφωνίες μας μικρές, είναι πολύ μικρές. Ουδέποτε ήταν διαφωνία επί πολιτικών, ήταν διαφωνία επί προσωπικού», είπε για την «Ομπρέλα» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση»

Για την ομάδα των 6+6 ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «όσον αφορά την κυρία Αχτσιόγλου. Χθες είπα στο ραδιόφωνο ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λέω και τώρα. Άρα λοιπόν δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση ή κάποια απόφαση από μεριάς τους , το οποίο κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι ότι παραμένουν στη Βουλή ως μέρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν να δουλεύουν για εμάς. Από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, είναι μέρος της ομάδας μας και για αυτό για εμένα είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη».

Η δημοσιογράφος αντίτεινε ότι αν φύγουν 10-12 βουλευτές, όπως είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του, θα υπάρχει πρόβλημα αριθμητικό στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως και ότι θα είναι γεγονός πως θα φύγει η γενιά των 40άρηδων από το κόμμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε πως «ο Ελληνικός λαός επέλεξε -και με διαφορά- τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή είναι η βούληση της Ελληνίδας και του Έλληνα. Όσον αφορά τη γενιά των 40άρηδων, εμένα με ενδιαφέρει είναι οι φρέσκες ιδέες, οι φρέσκες νοοτροπίες. Η ηλικία είναι σημαδιακή αλλά δεν ήταν το παν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ικανότητα του καθενός, να έχει νέες νοοτροπίες και να θέλει να δουλέψει μαζί μας για τον κοινό μας σκοπό, για τις προοδευτικές μας αξίες. Έχουμε εκατοντάδες βιογραφικά, λαμπρά μυαλά που είναι έτοιμα για να δουλέψουν μαζί μας. Υποχρέωσή μου είναι να τους εμπνεύσω, μπλέκοντας με την πολιτική, με την ενασχόληση με τα κοινά ότι θα υπάρχει μια ασπίδα προστασίας από το κόμμα μας σε αυτόν τον κόσμο. Και ότι θα τους δοθεί η πλατφόρμα, να μπορέσουν με το έργο τους να αναδειχθούν. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλούς 40άρηδες, πολλούς 50άρηδες και πολλούς 20άρηδες, στην παρέα μας πολύ σύντομα».

Για την υπόθεση της Σίας Αναγνωστοπούλου ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι δεν θέλει να σχολιάσει παραπάνω όσα έγιναν με τον Παύλο Πολάκη και τη βουλευτή. «Μίλησα και με τους δύο, μετά μίλησαν μεταξύ τους σε πολύ καλό κλίμα. Νομίζω ότι στόχος μας είναι να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή αυτή τη στιγμή και βαδίζει προς την αποχή. Όπως είπα στην Κεντρική Επιτροπή όλοι θα κριθούν από το έργο που θα παράγουν προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό ισχύει για όλους», είπε.

Για την επιχειρηματικότητα ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «παραδοσιακά ότι η επιχειρηματικότητα και η προκοπή ανήκε στην Αριστερά. Είναι πολύ σημαντική η μικρή και η υγιής επιχειρηματικότητα. Εμείς έχουμε πει ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές, ειδικά σε μια χώρα με χαμηλές απολαβές, ώστε να έρθουν αλλαγές στα εργασιακά».

«Ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές στον ελληνουρκικό διάλογο»

Για τις σχέσεις Ελλάδας -Τουρκίας, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι είναι πάντα θετικός ο ελληνοτουρκικός διάλογος, ο οποίος πρέπει να συμβαδίζει με τον ευρωτουρκικό διάλογο. Μέσα σε αυτό είναι και το θέμα της μετανάστευσης, όπου η Τουρκία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και η Ευρώπη να ασκήσει την ανάλογη πίεση.

«Έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, όπως είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών, η εθνική μας κυριαρχία, το μονομερές δικαίωμα μας για επέκταση των χωρικών υδάτων. Να μη δίνουμε σήμα ή ενδείξεις στον κ. Ερντογάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε αποστρατικοποίηση των νησιών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Κασσελάκης τάχθηκε υπέρ της κατάργησης ασυλιών και προνομίων, πρότεινε να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, ενώ για τα «κόκκινα δάνεια» είπε ότι θα ανακοινώσει ένα πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα.

Για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι τη βλέπει πολύ ελκυστική ως πόλη και το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα εύρωστο επιχειρηματικό σύμπλεγμα γαι να μείνουν οι νέοι στην περιοχή και να προσελκύσει και άλλους.

Προσερχόμενος στον χώρο διεξαγωγής του Thessaloniki Summit, o Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που εκείνη την ώρα αποχωρούσε, κι έκαναν χειραψία.

Νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε τα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου συζήτησε με μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία της πόλης.

​​Δείτε βίντεο με τη συζήτηση: