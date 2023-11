«Οι Σακραμέντο Κινγκς θέλουν να κρατήσουν τον Πετρούσεφ» (pic)

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά με σκοπό την απόκτηση ενός ψηλού ο οποίος θα δώσει λύσεις τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Νο1 στην λίστα των ερυθρόλευκων είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Ο 23χρονος φόργουορντ/σέντερ ανήκει εδώ και μερικές εβδομάδες στο δυναμικό των Σακραμέντο Κινγκς καθώς αποτέλεσε έμψυχο αντάλλαγμα στο trade του Τζέιμς Χάρντεν.

Ωστόσο προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του με τους «Βασιλιάδες» να τον υποβιβάζουν στην G-League και στους Στοκτον Κινγκς.

Έτσι το όνομα του έχει «παίξει» δυνατά τις τελευταίες μέρες τόσο στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ, όσο και σε αρκετών ομάδων της Euroleague.

Όλα αυτά ωστόσο έρχεται να τα ανατρέψει το σημερινό δημοσίευμα του «TeleSport.rs» το οποίο αναφέρει πως η ομάδα του Σάσα Βεζένκοφ σκοπεύει προς το παρόν να διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της τον Σέρβο ψηλό.

Το παραπάνω σκεπτικό έχει να κάνει με το γεγονός πως οι Κινγκς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Λεν ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο στη διάρκεια του αγώνα των Κινγκς με τους Καβαλίερς στις 13 Νοεμβρίου και κατέστη σαφές ότι θα πρέπει να μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο Τρέι Λάιλς συνεχίζει να αναρρώνει από το δικό του τραυματισμό στη γάμπα και ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα μπορέσει να πατήσει παρκέ για πρώτη φορά φέτος.

Έτσι ο Φίλιπ Πετρούσεφ αναμένεται να μπει και πάλι στην εξίσωση παίρνοντας λεπτά συμμετοχής στα επόμενα παιχνίδια των Κινγκς.

