Ξέσπασε ο Γκομπέρ για τον Γκριν: «Είναι ένας κλόουν του μπάσκετ» (pic, vid)

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Γουόριορς με σκορ 104-101, με τον αγώνα να σημαδεύεται από το κεφαλοκλείδωμα του Ντρέιμοντ Γκριν στον Ρούντι Γκομπέρ.

Όλα ξεκίνησαν από έναν τσακωμό μεταξύ του ΜακΝτάνιελς και του Τόμπσον. Ο Γκομπέρ, ο οποίος προσπαθούσε με ειρηνική διάθεση να χωρίσει τους δύο παίκτες ξαφνικά, ένιωσε ένα πισώπλατο χτύπημα και σχεδόν σε κατάσταση σοκ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ήταν ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος τον είχε βουτήξει από το λαιμό. Από τον αγώνα αποβλήθηκαν, φυσικά ο Γκριν, ο ΜακΝτάνιελς και ο Τόμπσον με τον Γάλλο να συνεχίζει κανονικά τον αγώνα.

Ο 33χρονος φόργουορντ/σέντερ των Ουόριορς και τέσσερις φορές πρωταθλητής ΝΒΑ με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ (2015, 2017, 2018, 2022), βρίσκεται πρώτος στη λίστα με τις περισσότερες αποβολές, καθώς κανένας εν ενεργεία παίκτης δεν έχει αποβληθεί περισσότερες φορές από αυτόν (18).

Η συμπεριφορά του θυμίζει κλόουν», είπε ο Γάλλος, ο οποίος μάλιστα θεωρεί πως το έκανε επίτηδες και η θεωρεία του λέει πως «επειδή ο Στέφεν Κάρι δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ήθελε και εκείνος να παίξει. Γι’ αυτό και αποβλήθηκε.

Rudy Gobert said he thought before the game that Draymond Green would want to get ejected tonight because he doesn’t like playing without Steph Curry, per @DaneMooreNBA pic.twitter.com/eTwQweNDZ4

