Από ότι φαίνεται το επεισόδιο μεταξύ των Κάιλ Άντερσον και Γκομπέρ στη Μινεσότα είχε και θα… έχει και συνέχεια. Ο Γάλλος άσος κατά τη διάρκεια πρόσφατης αναμέτρησης των Τίμπεργουλβς λογομάχησε έντονα με τον Άντερσον και του έριξε γροθιά. Το επεισόδιο σύμφωνα με την «Athletic» όχι απλώς δεν κατευνάστηκε αλλά συνεχίστηκε στα αποδυτήρια με τους δυο άντρες να λογομαχούν έντονα.

Ο Άντερσον μάλιστα φέρεται να είπε στον Γάλλο σέντερ πως θα τον βγάλει νοκ άουτ με τους ανθρώπους των Μινεσότα να βγάζουν τον Γκομπέρ από το γήπεδο για να μη γίνει χειρότερη η κατάσταση και τους συμπαίκτες του να είναι αρκετά νευριασμένοι μαζί του.

Όλα αυτά συμβαίνουν εντωμεταξύ και ενώ οι Τίμπεργουλβς έχουν να διαχειριστούν και ματς πολύ κρίσιμο. Αυτό με τους Λέικερς σε λίγα 24ωρα για το Play-In tournament και την είσοδό τους στα Play-Offs.

Μένει λοιπόν να φανεί πως θα εμφανιστεί η ομάδα της Μινεσότα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση μετά το έκρυθμο κλίμα μεταξύ Γκομπέρ Άντερσον και των… υπολοίπων.

Το tweet για τη λεκτική διαμάχη ανάμεσα σε Άντερσον και Γκομπέρ με τον πρώτο να του λέει: «Θα σε βγάλω νοκ άουτ».

Sources: After bench incident, Timberwolves’ Rudy Gobert and Kyle Anderson had a heated verbal exchange in halftime locker room as well, with Anderson challenging the center at one point saying, «I’ll knock your a– out.»

Updated story at @TheAthletic: https://t.co/kYHEod0MJd

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2023