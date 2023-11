Απίστευτο ξύλο στο Γουόριορς – Τίμπεργουλβς: Κεφαλοκλείδωμα του Γκριν στον Γκομπέρ και... χάος (vid)

Με το «καλημέρα» του αγώνα Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχε αδιανόητο ξύλο και πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις στο παρκέ, κάτι που έχει να συμβεί στο ΝΒΑ πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, πριν καν συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κάρσεν Έντουαρτς των Τίμπεργουλβς επιχειρεί ένα σουτ και μακριά από την μπάλα ο Κλέι Τόμπσον φαίνεται πως κρατάει με το χέρι του Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς αν όχι από τον λαιμό από ένα πολύ υψηλό σημείο του σώματος. Αυτό δεν άρεσε στον παίκτη των «λύκων» που αντέδρασε με αποτέλεσμα να σκίσει τη φανέλα του γκαρντ των «πολεμιστών».

Οι περισσότεροι παίκτες και των δύο ομάδων προσπάθησαν να απομακρύνουν τους δύο αρνητικούς πρωταγωνιστές και τότε ήταν που εμφανίστηκε ο All-Star των φασαριών, Ντέιμοντ Γκριν.

Ο Γκριν αντί να προσπαθήσει να ηρεμήσει τα πνεύματα, επιτέθηκε πισώπλατα στον Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος προσπαθούσε να χωρίσει τους δύο πρωταγωνιστές, όταν ο… τρίτος τον βούτηξε από τον λαιμό με κεφαλοκλείδωμα και κόντεψε να τον πνίξει!

Οι διαιτητές προφανώς διέκοψαν το παιχνίδι και ύστερα παρακολούθησαν όσα έγιναν και αποφάσισαν πως οι τρεις παίκτες έπρεπε να αποβληθούν, όπως κι έγινε.

Ο ανέντιμος πρότερος βίος του Γκριν πάντως, αλλά και ο υπερβολικός και επικίνδυνος τρόπος που αντέδρασε, αναμένεται να του κοστίσουν αρκετές χιλιάδες δολάρια και τη συμμετοχή του σε μια σειρά αγώνων που το NBA θα αποφασίσει την διάρκειά τους.

The Warriors and T-Wolves got into a scuffle in the first 1:43 of play.

Draymond Green put Rudy Gobert in a headlock.

🎥 @NBCSWarriors pic.twitter.com/p3yzj8Mvip

— The Athletic (@TheAthletic) November 15, 2023