Ίγκα Σβίατεκ: Η Βασίλισσα του παγκοσμίου τένις – Τα σάρωσε όλα! (vid+pics)

Δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες θα σηκωθείς και αυτό το γνωρίζει καλά η Ιγκα Σβίατεκ. Η Πολωνή αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Δεν τα παράτησε. Πείσμωσε, δούλεψε και δικαιώθηκε.

Τραυματισμοί, ήττες, πτώση στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης. «Χτυπήματα» στο σώμα, αλλά και στην ψυχολογία της. Όμως, κανένα από αυτά δεν την λύγισε. Αντιθέτως. Την… χαλύβδωσαν. Την έκαναν πιο δυνατή. Την «σκύλιασαν» και στα WTA Finals είδαμε την καλύτερη εκδοχή της και μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του tour.

Εκανε… πλάκα στο Κανκούν και ανάγκασε για μια ακόμα φορά ολόκληρο τον πλανήτη να υποκλιθεί μπροστά της

Μια διοργάνωση την οποία μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο η Ιγκα Σβίατεκ και με επιβλητικές νίκες έφτασε άνετα στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Ενας τίτλος που την επανέφερε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και την βοήθησε να καταρρίψει μια σειρά από ρεκόρ, αναγκάζοντας για μια ακόμα φορά ολόκληρο τον πλανήτη να υποκλιθεί στα πόδια της. Κορυφαίες εμφανίσεις αντάξιες των δυνατοτήτων της και του ταλέντου της.

Μυθικές εμφανίσεις

Εμφανίσεις που έκαναν τις υπόλοιπες τενίστριες, παρότι ήταν μερικές από τις κορυφαίες της φετινής σεζόν αλλά και των τελευταίων ετών να μοιάζουν παίκτριες της… σειράς. 6-0, 7-5 απέναντι στην κάτοχο του US Open, Κόρι Γκοφ, 6-1, 6-2 κόντρα στην Ονς Τζαμπέρ, 7-6, 6-0 στο τελευταίο ματς των ομίλων με την κάτοχο του Γουίμπλεντον, Μαρκέτα Βοντρούσοβα. 6-3, 6-2 στα ημιτελικά κόντρα στο μέχρι πρότινος Νο.1, Αρίνα Σαμπαλένκα και 6-1, 6-0 στον μεγάλο τελικό απέναντι στην φορμαρισμένη και Νο. 4 στην WTA, Τζέσικα Πεγκούλα.

Ένα ονειρικό τουρνουά για την Ιγκα Σβίατεκ, που νίκησε μέσα σε λίγες ημέρες το Νο. 1, Νο. 3, Νο. 5, Νο. 6 και Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης, χωρίς να χάσει σετ. Μάλιστα, η Πολωνή σε αυτό το διάστημα πήρε τρία σετ με 6-0. Ένα στατιστικό στοιχείο που αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κυριαρχία της 22χρονης στα σκληρά κορτ του Κανκούν.

Αυτός ήταν ο 6ος τίτλος που κατέκτησε η Σβίατεκ στη φετινή σεζόν και 17ος συνολικά στην καριέρα της. Οι 14 από αυτούς μάλιστα έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια για την νεαρή τενίστρια, που πήγε στο Μεξικό ως Νο.2 πίσω από την Αρίνα Σαμπαλένκ και φεύγει με το Year end Νο.1 και έχοντας στείλει σαφέστατο μήνυμα στις υπόλοιπες τενίστριες του Top-8.

Wspólny wysiłek 💪👪 Open for a TEAM SW1ATEK surprise 👇

Τα ρεκόρ που κατέρριψε

Η Πολωνή θα κλείσει δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Νο.1, ενώ με τον τίτλο που κατέκτησε στο Μεξικό έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη τενίστρια μετά το 2014 και τη σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς, που μέσα σε μια σεζόν κατακτά τρόπαια και στα πέντε διαφορετικά επίπεδα της WTA. 250άρι στην Βαρσοβία, 500άρι σε Στουτγκάρδη και Ντόχα, 1000άρι στο Πεκίνο, Γκαρντ Σλαμ στο Παρίσι (Ρολάν Γκαρός) και πριν από λίγες ώρες τα Finals.

Iga Swiatek's 2023 season 😳 ▪️ 6 titles

▪️ 1 Grand Slam

▪️ 1 Masters

▪️ 1 WTA 1000

▪️ 2 WTA 500

▪️ 1 WTA 250

▪️ World Number One

🥯 23 bagels Hats off.

Ένα ακόμα ρεκόρ που καταρρίπτει η Ιγκα Σβίατεκ, η οποία ολοκληρώνει τη σεζόν με 68 νίκες στο ενεργητικό της. Οι 13 απέναντι σε τενίστριες του top-10. Μάλιστα, ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μέσα στο 2023 κατέκτησε 20 σετ με 6-0. Ένα από αυτά, όπως προαναφέραμε, ήταν στον τελικό των WTA Finals με την Τζέσικα Πεγκούλα.

🇵🇱 A victorious season for Iga Swiatek, crowned with her 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 WTA Finals title 🏆👏

Επίσης, με το επιβλητικό 6-1, 6-0 απέναντι στην Αμερικανίδα, η Πολωνή κατέρριψε ένα ακόμα ρεκόρ, καθώς έχασε τα λιγότερα games σε τελικό στην ιστορία των WTA Finals. Μέχρι πριν από λίγες ώρες το σχετικό ρεκόρ μοιραζόντουσαν οι σπουδαίες Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (1983) και Κιμ Κλάιστερς (2003), που είχαν χάσει από δύο σετ.

1 – With one game conceded in victory over Jessica Pegula, Iga Swiatek has conceded the fewest games ever in a final at the WTA Finals, breaking the record of two set by Martina Navratilova (1983) and Kim Clijsters (2003). Domination.
#WTAFinals

Συνολικά έχασε 20 games στα WTA Finals, τα οποία επίσης αποτελούν ρεκόρ, με την Ιγκα Σβίατεκ να καταρρίπτει το αντίστοιχο της Σερένα Γουίλιαμς, όταν το 2012 είχε χάσει 32 games στον δρόμο προς την κατάκτηση του τίτλου. 12 λιγότερα από την Αμερικανίδα.

20 – Since the reintroduction of the RR format in 2003, Iga Swiatek (20 games) is the first player to concede fewer than 25 games en route to winning the WTA Finals, breaking Serena Williams' record of 32 sets in 2012. Benchmark.
#WTAFinals

Ρεκόρ και στατιστικά στοιχεία που ανήκουν πλέον στην Πολωνή, που μπορεί να είναι μόλις 22, αλλά έχει ήδη γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του παγκοσμίου τένις και όπως πάει σίγουρα στο μέλλον θα πετύχει ακόμα σπουδαιότερα πράγματα.