Πετάει «φωτιές» ο Μπέλινγκχαμ: MVP της Ρεάλ Μαδρίτης και για τον Οκτώβριο (pic)

Στη Ρεάλ Μαδρίτης ζουν στον «αστερισμό» του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Αυτά που κάνει ο Άγγλος μέσος είναι πραγματικά αδιανόητα και δεν συγκρίνονται με τα πεπραγμένα κάποιου άλλου στο παρελθόν.

Φυσικά και δεν υπήρχε αμφιβολία πως θα αναδειχθεί MVP στη Ρεάλ Μαδρίτης και για τον μήνα Οκτώβριο, καθώς μέσα στον μήνα, οι «Μερένχες» με δύο δικά του γκολ, επικράτησαν στο «Clasico», κόντρα στην Μπαρτσελόνα και συνολικά τελείωσε τον Οκτώβριο με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο βραβείο MVP που κατακτά στη Ρεάλ ο Μπέλινγκχαμ, ο οποίος «φιγουράρει» στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της La Liga με 10 γκολ, μπροστά από τον Γκριεζμάν, που έχει σημειώσει 7.

🤩 #Madridistas, your Five Star Player for October is… 🥁

🗣️ @BellinghamJude

⚽ @futbolmahou

#️⃣ #JugadorCincoEstrellas pic.twitter.com/Sa5SoOunh3

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 3, 2023