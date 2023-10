Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Γιατί η διάσωση των ομήρων της Χαμάς αποτελεί μια δύσκολη και πρωτοφανή υπόθεση;

Μια στρατιωτική επιχείρηση για τη διάσωση των ομήρων που κρατούν οι μαχητές της Χαμάς φαίνεται σχεδόν αδύνατη, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η διπλωματία θα πρέπει τώρα να είναι το κύριο επίκεντρο, καθώς ο στρατός του Ισραήλ αποκάλυψε ότι ο αριθμός των αιχμαλώτων έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 200.

Δεκατέσσερις ημέρες αφότου η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ σε μια αιφνιδιαστική επίθεση, αξιωματούχοι του εβραϊκού κράτους εκτιμούν ότι 203 άνθρωποι κρατούνται όμηροι από την ισλαμιστική οργάνωση.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού αθώων αιχμαλώτων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων από περίπου 40 διαφορετικά έθνη, οι ειδικοί στις διαπραγματεύσεις για ομήρους φοβούνται ότι η στρατιωτική διάσωση είναι αδύνατη και καλούν τις ΗΠΑ και το Κατάρ να συνεισφέρουν σε μία στρατηγικού χαρακτήρα.

«Δεν έχουμε δει τέτοια υπόθεση στη σύγχρονη εποχή», είπε στη New York Post ο Christopher O’Leary, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του FBI που ηγήθηκε πολλών ομάδων ανάκτησης ομήρων.

«Το Ισραήλ θα πρέπει να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των ομήρων ως προτεραιότητα, ενώ παράλληλα θα εργάζεται για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες» επισήμανε, και πρόσθεσε πως οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες καταστροφές δομών με αποτέλεσμα πολλοί από τους ομήρους να τραυματιστούν ή ακόμη και να σκοτωθούν.

Το πώς αντιμετωπίζει τις δεκάδες απαγωγές η ισραηλινή κυβέρνηση αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας του Ισραήλ Νιρ Μπάρκατ.

Ο ίδιος μιλώντας για την επικείμενη χερσαία εισβολή της χώρας στη Γάζα δήλωσε πως το ζήτημα των ομήρων έρχεται σε… δεύτερη μοίρα.

Όπως αναφέρει το ABC News ο Ισραηλινός υπουργός ανέφερε πως οι όμηροι και οι απώλειες αμάχων είναι δευτερεύουσες μπροστά στην καταστροφή της Χαμάς, «ακόμα και αν πάρει έναν χρόνο».

Συνέχισε λέγοντας πως «η ισραηλινή Κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, έδωσε το πράσινο φως στον στρατό: Ξεπαστρέψτε τους. Τώρα είναι στα χέρια του στρατού».

Το Κατάρ, ένα έθνος που διευκολύνει τη βοήθεια προς τη Γάζα, ενεργεί επί του παρόντος ως μεσολαβητής μεταξύ της ισλαμιστικής οργάνωσης και Αμερικανών αξιωματούχων.

Τουλάχιστον 13 Αμερικανοί φέρεται να βρίσκονται ανάμεσα στους ομήρους.

Ο O’Leary σημείωσε ότι το Κατάρ είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος που έχει βοηθήσει στη διαπραγμάτευση καταστάσεων ομηρίας στο Αφγανιστάν και το Ιράν. Όμως, καθώς τα έθνη προέτρεψαν το Ισραήλ να συγκρατηθεί στην αντεπίθεσή του, το εβραϊκό κράτος συνέχισε τις αεροπορικές του επιδρομές στη Γάζα.

Αξιωματούχοι της Χαμάς ισχυρίστηκαν ότι τουλάχιστον 22 όμηροι σκοτώθηκαν από τα χτυπήματα, γεγονός που το Ισραήλ έχει απορρίψει ως τίποτα περισσότερο από ψυχολογικό πόλεμο.

Ο Gershon Baskin, ο οποίος διαπραγματεύτηκε την απελευθέρωση του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Schalit το 2011, είναι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ γίνονται επιζήμιοι για την ασφάλεια των ομήρων.

‘Hours, maybe days’ left before window closes for hostage release, says negotiator with previous Hamas experience. Click on the image below to read more ↓ https://t.co/Iv9xvBUgKU

Ο Baskin μιλώντας στη New York Post δήλωσε ότι «η θυσία ομήρων και στρατιωτών, μοιάζει να είναι φυσιολογικό σήμερα». «Κανείς δεν σκέφτεται την επόμενη ημέρα. Τι θα γίνει με τη Γάζα;».

Η τοποθεσία των ομήρων παραμένει άγνωστη, αλλά Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει ορισμένες πληροφορίες για το πού ενδεχομένως να βρίσκονται.

Ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ισχυρίστηκε στο Telegram ότι δεκάδες όμηροι βρίσκονται σε «ασφαλή μέρη και στα τούνελ της αντίστασης», αναφέροντας το εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο σηράγγων κάτω από τη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο έστειλε μια μικρή ομάδα δυνάμεων – ειδικών επιχειρήσεων για να βοηθήσει το Ισραήλ στον εντοπισμό και τη διάσωση των ομήρων.

Στη συνέχεια, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη Mia Schem, 21 ετών, μια Γαλλοϊσραηλινή πολίτη που φαινόταν να λαμβάνει ιατρική φροντίδα για ένα τραυματισμένο χέρι καθώς αποκάλυψε ότι βρισκόταν στη Γάζα μετά την απαγωγή της από το μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου.

«Με φροντίζουν, μου δίνουν φάρμακα, όλα είναι καλά. Ζητώ μόνο να με φέρουν στο σπίτι το συντομότερο δυνατό στους γονείς μου, στα αδέρφια μου» λέει η Schem στο βίντεο. «Πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό. Σας παρακαλώ».



First video of #Israeli hostage in #Gaza taken by #Hamas portrays a 21-year-old woman named Mia Schem, who suffered an arm injury and received medical treatment. She was abducted by #HamasTerrorist on October 7, 2023 – #GazaAttack #IsraelGazaWar #Gaza_under_attack #GazaCity pic.twitter.com/hiN7hrKCkp

— MrRexCasino.com (@Mr_Rex_) October 16, 2023