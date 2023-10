Μπαρτσελόνα: Με το λογότυπο των Rolling Stones στη φανέλα θα αγωνιστούν στο El Clasico

Η φανέλα της Μπαρτσελόνα στον επόμενο αγώνα της με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το El Clasico στις 28 Οκτωβρίου θα φέρει το σήμα-κατατεθέν των Rolling Stones, την εμβληματική «γλώσσα».

Το λογότυπο Tongue and Lips θα αντικαταστήσει το λογότυπο του Spotify στις αθλητικές εμφανίσεις της ομάδας, βάζοντας για πρώτη φορά το συγκρότημα που έχει παίξει στις πιο εμβληματικές σκηνές του κόσμου στην παγκόσμια σκηνή του El Clasico.

Ο εμβληματικός ήχος των Rolling Stones έχει αποτελέσει το σκηνικό για τους ακροατές παγκοσμίως στο Spotify. Ωστόσο, το συγκρότημα επιλέχθηκε τώρα επειδή το τελευταίο τους άλμπουμ, «Hackney Diamonds», κυκλοφορεί στις 20 Οκτωβρίου και είναι το πρώτο τους με πρωτότυπο υλικό ύστερα από 18 χρόνια.

Εκτός από τη φανέλα του αγώνα στις 28 Οκτωβρίου, το λογότυπο Tongue and Lips των Stones θα βρίσκεται επίσης στο μπροστινό μέρος της γυναικείας φανέλας για τον αγώνα της Liga F με τη Σεβίλλη στις 5 Νοεμβρίου στο Estadi Johan Cruyff.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε η Μπαρτσελόνα την Πέμπτη στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), οι παίκτες φαίνεται να λαμβάνουν αυτή την εκπληκτική είδηση μέσω μιας εφημερίδας που πέφτει πάνω στον Πέδρι, κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο, με τους Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και o Λαμινέ Γιαμάλ να παρακολουθούν έκπληκτοι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η εφημερίδα διανέμεται σε όλο τον κόσμο, φτάνοντας ακόμα και στο σπίτι των μελών του συγκροτήματος, τα οποία διαβάζουν το άρθρο με ενδιαφέρον, ενώ στο βάθος παίζει το τραγούδι τους «Start Me Up».

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2023