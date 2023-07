Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη.

Ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις από τις συνοικίες Σολομιάνσκι, Σεβτσενκίβσκι, Ποντίλσκι και Νταρνίτσκι μετά τις «εκρήξεις στην πόλη», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

«Στη συνοικία Ποντίλσκι, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε πολυκατοικία, βρέθηκε πτώμα», διευκρίνισε.

❗️Terrifying consequences of tonight’s drone attack on Kyiv, which happened just one hour ago. Two people have been hospitalised so far. pic.twitter.com/LJBcCZTrRZ

