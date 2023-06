Συνεχίζονται όλη τη νύχτα οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Λίγο πριν τις 23:00 χθες Τετάρτη πλωτό ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος κατέπλευσε στο λιμάνι της Καλαμάτας, μεταφέροντας πτώματα (φωτογραφία, επάνω, από Eurokinissi).

Τουλάχιστον 79 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου μετά το ναυάγιο του αλιευτικού στο οποίο είχαν επιβιβαστεί μετανάστες. Διασώθηκαν 104 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή επιχειρούν κυρίως 6 παραπλέοντα σκάφη και ναυαγοσωστικό του Λιμενικού.

Yesterday, we were alerted by a boat in distress in the Greek SAR zone. It had left from #Libya. According to the people, there were 750 people on board. Authorities were alerted. Contact was lost shortly after midnight. We now hear reports of a shipwreck and fear they are true. pic.twitter.com/NTyhmTIHQD

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 14, 2023