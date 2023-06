Μια απόφαση, που ξάφνιασε άπαντες, πήραν πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ. Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, το ζευγάρι βάζει τέλος στον «πόλεμο» με την βασιλική οικογένεια και σταματά τις επιθέσεις σε βάρος μελών του Παλατιού.

Μετά τη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ, τις εκπομπές στο Netflix και την έκδοση του βιβλίου με τον τίτλο «Ρεζέρβα» και έχοντας βγάλει στη φόρα όλα τα «άπλυτα» του Μπάκιγχαμ, οι Sussexes τείνουν κλάδο ελαίας στον βασιλιά Κάρολο, την βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον.

Την αποκάλυψη έκανε η βρετανική εφημερίδα «The Sun», επικαλούμενη πηγές από το κοντινό περιβάλλον του Χάρι και της συζύγου του. Αν πράγματι ισχύουν οι πληροφορίες της, αυτό θα είναι μεγάλη ανακούφιση για το Παλάτι και τα μέλη του.

Πάντως, οι πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ισχυρίζονται ότι το ζεύγος Σάσεξ ξέμεινε από… υλικό. Δεν έχει δηλαδή κάτι άλλο να καταλογίσει στην βρετανική βασιλική οικογένεια. Επιπλέον, συνειδητοποίησε ότι «θάβοντας» συνεχώς το Μπάκιγχαμ, η κοινή γνώμη έχει βαρεθεί να ακούει την γκρίνια τους.

«Αυτή η περίοδος της ζωής τους στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχει τελειώσει, καθώς δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πουν», υποστηρίζει έμπιστος συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν στο ίδιο Μέσο.

On tomorrow’s front page: Harry and Meghan to stop making tell-all Netflix shows and books after huge backlash https://t.co/SxxAn2cqgA pic.twitter.com/DZ7tGCjbu2

— The Sun (@TheSun) May 31, 2023