Ένα βίντεο, που μετρά χιλιάδες προβολές και σχόλια, ανέβασε στο TikTok o Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Σε αυτό ο βετεράνος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται ημίγυμνος και κάνει πως βάζει μέικ απ στο πρόσωπό του με ένα πινέλο, τρολάροντας έτσι τη σύζυγό του, η οποία είχε ανεβάσει ένα παρόμοιο βίντεο λίγες από λίγες μέρες.

«Έτσι, όταν χρησιμοποιώ λίγο από αυτό, η γυναίκα μου μού λέει ότι αυτός είναι ο καλύτερος φωτισμός για να κάνω το γύρισμα. Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω πραγματικά για τι πράγμα μιλάω», λέει αστειευόμενος.

Και προσθέτει: «Μου αρέσει να ενυδατώνω το δέρμα μου και να φροντίζω την επιδερμίδα μου και προφανώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω σύμφωνα με τις συμβουλές ομορφιάς της Βικτόρια Μπέκαμ».

Οι followers του ζευγαριού βρήκαν διασκεδαστικό το βίντεο. «Blend it όπως ο Μπέκαμ», έγραψε ένα χρήστης κάνοντας λογοπαίγνιο με την ταινία «Bend it like Beckham».

«Το σεμινάριο που χρειαζόμασταν και δεν το ξέραμε», σημείωσε ένας άλλος ενώ ένας τρίτος χαρακτήρισε τον Μπέκαμ «θρύλο».

Μία φίλη αναρωτήθηκε κάνοντας χιούμορ «τι μάρκα είναι τα καλλυντικά που χρησιμοποιεί».

«Σε ευχαριστούμε Βικτόρια», «Μόλις ερωτεύτηκα», «Ο Ντέιβιντ έχει το πιο όμορφο πρόσωπο» είναι μερικά ακόμα από τα σχόλια κάτω από το απολαυστικό βίντεο.

Το βίντεο που ανέβασε