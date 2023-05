Στους περισσότερους έχει τύχει να «μείνει» το αυτοκίνητό τους στον δρόμο κάποια στιγμή. Είτε είναι παλιό, είτε καινούργιο αλλά πολυχρησιμοποιημένο έρχεται κάποια στιγμή που το αυτοκίνητο παρουσιάζει κάποια βλάβη και σβήνει.

Όταν αυτό αυτό συμβαίνει ενώ το όχημα είναι παρκαρισμένο είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, αφού μπορούμε να καλέσουμε την οδική βοήθεια.

Όταν όμως αυτό το ατυχές περιστατικό συμβεί ενώ βρισκόμαστε στη μέση του δρόμου, αρχικά πρέπει να το μετακινήσουμε από τον δρόμο, προκειμένου αφενός να μην ενοχλεί τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και αφετέρου να μην κινδυνέψουμε με κάποιο τρακάρισμα και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες ενέργειες, όπως είναι η οδική βοήθεια.

Το να σπρώξουμε ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο ειδικά όταν κανείς δεν υπάρχει εκεί για να μας βοηθήσει, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα απαιτητικό.

Σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει απάντηση ένας χρήστης του Twitter, ο οποίος ανήρτησε ένα βίντεο, με ένα… πραγματικό life hack που δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Ο εν λόγω χρήστης, όπως θα δείτε, χρησιμοποιεί τη ζώνη του αυτοκινήτου, προκειμένου να το σπρώξει ενώ βρίσκεται σε δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου και μπορεί παράλληλα να ορίζει την κατεύθυνση του οχήματος κρατώντας το τιμόνι.

Προσοχή! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σπρώχνετε το αυτοκίνητο σε κατηφόρα, αφού πρώτον δεν θα μπορέσετε να το σταματήσετε και το αυτοκίνητο θα τρακάρει, ενώ με τον τρόπο που δείχνει στο βίντεο σίγουρα θα τραυματιστείτε (κατά πάσα πιθανότητα) πολύ σοβαρά.

The way to push a car if you’re on your own. pic.twitter.com/u71KBoKBtY

— This account will boost your knowledge (@knowIIedge) May 20, 2023