Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται οι αγώνες στη Ιμολα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν αυτή τη στιγμή την Ιταλία.

Η απόφαση ελήφθη γιατί δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το event με ασφάλεια, για τους φανς, τις ομάδες και το προσωπικό. Είναι η υπεύθυνη στάση, δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αρχές της πόλης και της περιοχής» αναφέρει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

