Ο προσωρινός απολογισμός του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την ιταλική περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια είναι πέντε νεκροί και τουλάχιστον ένας αγνοούμενος, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας υπογραμμίζει ότι «η περιοχή που έχει πλημμυρίσει, με ανυπολόγιστες καταστροφές, είναι τεράστια και στην φάση αυτή κινδυνεύουν ακόμη και τα μέλη των σωστικών συνεργείων».

Παράλληλα με τις πλημμύρες, υπάρχουν πολλές κατολισθήσεις που αποτελούν τεράστιο κίνδυνο και για όσους οδηγούν σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μεταβαίνει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που διεξάγεται στην Ιαπωνία, δήλωσε από την Αλάσκα ότι θα συγκληθεί το συντομότερο υπουργικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την στήριξη των πληγέντων.

Three dead and thousands evacuated as floods hit northern Italy https://t.co/qFwLeMBd47

Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται οι αγώνες στη Ιμολα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν αυτή τη στιγμή την Ιταλία.

Η απόφαση ελήφθη γιατί δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το event με ασφάλεια, για τους φανς, τις ομάδες και το προσωπικό. Είναι η υπεύθυνη στάση, δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αρχές της πόλης και της περιοχής» αναφέρει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

