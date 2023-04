Κατακλυσμιαίες βροχές στη Φλόριντα προκάλεσαν πλημμύρες στη μητρόπολη του Μαϊάμι, υποχρεώνοντας τις Αρχές να κλείσουν τα σχολεία και, τουλάχιστον έως το πρωί της Παρασκευής, το διεθνές αεροδρόμιο του Φορτ Λοντερντέιλ.

Περισσότερα από 635 χιλιοστά νερού έπεσαν σε 24 ώρες στο Φορτ Λόντερντεϊλ, μια πόλη 180.000 κατοίκων που βρίσκεται βορείως του Μαϊάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες – αριθμός υψηλότερος από το ρεκόρ του Απριλίου του 1979 που ήταν 370 χιλιοστά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πολλά μποτιλιαρίσματα, πλημμύρισαν οι δρόμοι πρόσβασης στο αεροδρόμιο και αρκετές πτήσεις ακυρώθηκαν.

«Ατυχία!», δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Sun Sentinel ο Ρομπ Γκούλεϊ, ένας τουρίστας που επρόκειτο να φύγει με τη γυναίκα του για τις Μπαχάμες.

«Είναι η πρώτη φορά που θα φεύγαμε μαζί με τη σύζυγό μου μετά τον Covid και να τι συμβαίνει», είπε απογοητευμένος.

First look at flooding at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport. Airport remains closed through at least noon today. pic.twitter.com/u1Ed1rpzVC

Οι Αρχές ήλπιζαν αρχικά ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία από την Πέμπτη, αλλά χρειάστηκε να αναβάλουν την επαναλειτουργία του αεροδρομίου για την Παρασκευή, προκειμένου να καθαρίσουν τους διαδρόμους.

Οι παράκτιες περιοχές της πόλης του Μαϊάμι παραμένουν σε συναγερμό για πλημμύρες, με τα εδάφη να είναι γεμάτα με νερό και να αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.

A person walks past several cars stuck in a flooded street in Fort Lauderdale, Florida, USA. Heavy rains in the past days produced flooding in the lower areas of the Miami-Dade and Broward counties. 📷️ EPA / Cristobal Herrera-Ulashkevich#Florida #floods #flooding #epaimages pic.twitter.com/ELh7F8IOVS

