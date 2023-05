Επεισόδια ξέσπασαν χθες Δευτέρα το μεσημέρι στη Μασαλία (νότια Γαλλία) ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γύρω από εκλογικό κέντρο για τούρκους πολίτες που μπορούν να ψηφίσουν εκ των προτέρων στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Twitter).

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν δυο φορές για να χωρίσουν τούρκους ψηφοφόρους, που κλήθηκαν να ψηφίσουν δύο εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι δυο διαδικασίες, που θα οργανωθούν τη 14η Μαΐου στην Τουρκία, διευκρίνισε η διοίκηση της αστυνομίας του νομού Μπους ντι Ρον, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το τρίτο πρόγραμμα της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην περιφέρεια Προβηγκίας – Αλπεων – Κυανής Ακτής.

Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν περί τις 14:30 γύρω από το εκλογικό τμήμα, στα νότια προάστια της Μασαλίας, κοντά στο πάρκο Σανό (όγδοο διαμέρισμα).

Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κάτω) υπάρχουν αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ οπαδών του PKK και οπαδών του Ερντογάν.

Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Τιμόν. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να χωρίσει δυο αντίπαλες ομάδες.

Supporters of the #PKK #Terrorist Organization attacked Turks who voted in Marseille, #France, with knives and sticks.

There are injured. This is #Europe! Everyone is free in Europe except the Turks! pic.twitter.com/NtY3XCq9Kt

— Adem 🌐 (@adem_5361) May 1, 2023